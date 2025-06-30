Судьба Константиновки — честный разговор с командиром о проблемах фронта

Бои за Торецк и ситуация вокруг города остаются одними из самых трудных на фронте сейчас. Командир 1-й штурмовой роты 49-й ОШБ Карпатская Сечь с позывным Бандера рассказал в интервью военкору Олегу Корниенко о быстрой адаптации россиян к боям, их развитии и что на самом деле происходит на фронте.

Почему воевать стало тяжелее

Город в сплошном огне. От него почти ничего не осталось. Торецк держится почти год. Город называют воротами в Константиновку, Дружковку и Краматорск. Защитник с позывным Бандера говорит, что очень обиден тот факт, насколько мало говорят об обороне Торецка, Купянска по сравнению с Бахмутом.

Командир объясняет, что сейчас воевать стало в разы труднее, чем год назад. Ведь, прежде всего, пострадала украинская логистика: бойцы вынуждены ходить пешком по 10-20 км. Параллельно на позиции нужно нести на себе провизию, оружие и все необходимое. Все в жару, в экипировке.

Сбросы, всегда жгут очень жестко. Всегда наблюдение, разведка врага работает очень хорошо. Мавиков в небе под сотню! Уже не понимаешь, где наш, а где чужой.

Бандера говорит, что россияне имеют успехи на каждом участке фронта. Враг значительно набрался опыта и знаний. Улучшили уровень своей подготовки, принимают тактически правильные решения.

Как оптоволокно изменило ход войны

Военный объясняет, что техника больше не спасает на фронте и не может наносить сокрушительные потери тому, кто имеет оптоволокно и хорошую РЭБ. Украинское войско сейчас ищет пути, как бороться с вражеским оптоволокном. А россияне вместо этого пробуют новые методы штурмов.

У них уже нет мясных штурмов. Сейчас идут двойки-тройки. Они забегают в тыл, посадками почти не пользуются. Когда ты знаешь, что у тебя в тылу сидит враг, это начинает настораживать и появляется мысль уходить.

Так же россияне по одному забегают и прячутся в домах, чтобы затем передавать информацию об обстановке своим. Россияне также научились сбивать дроны дронами.

Тактика использования оккупантами мотоциклов для штурмов в зоне ответственности командира Бандера успехов не дала. Наши бойцы отстреливают врага до того, как он доедет до пункта назначения.

Судьба Константиновки

По мнению военного, россияне даже не собираются заходить в Константиновку. Враг обходит ее уже с трех сторон.

То, что я вижу на карте, они пытаются обойти Константиновку и обрезать дорогу в Дружковку. Я не верю в то, что они возьмут Константиновку. Могут нас обрезать по логистике.

Судьба Константиновки зависит от логистики ВСУ. Если не будет подвоза боекомплекта, продовольствия и воды военным — город не смогут долго удерживать. Теперь россияне не идут в уличные бои, а жгут все КАБами и берут города в окружение.

Россияне в случае Константиновки не идут в лоб, а ищут слабые места у смежных подразделений. Командир называет проблему, которая существенно мешает эффективной обороне: некоторые подразделения могут передавать ложную информацию или делать вид, что стоят на позициях.

Россияне сильны, но мы с ними нормально бодаемся. И к операциям нужно подходить с умом.

Отставание в развитии вооружения

Если в начале полномасштабной войны Украина первой стала использовать и улучшать дроны, то сейчас, по словам защитника, мы отстаем от врага даже не на один шаг, а уже на два. Ведь россияне стали использовать дроны Молния стоимостью по $100, а некоторые уже оснащают искусственным интеллектом.

Мы уже на два шага отстаем. Все замечают, что, когда мы были на шаг впереди, они не могли нас продавить.

Кроме того, военный не видит, чтобы сейчас боролись против КАБов. Пока их невозможно сбивать.

Оптоволокно и КАБы — наша самая большая проблема.

Раньше мы общались с добровольцем, выжившим после прилета и ранений.

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