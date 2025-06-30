Історії Інтерв'ю

Доля Костянтинівки — чесна розмова з командиром про проблеми фронту

Анастасія Грубрина, журналістка сайту Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 30 Червня 2025, 19:00
костянтинівка

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