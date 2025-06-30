Доля Костянтинівки — чесна розмова з командиром про проблеми фронту

Бої за Торецьк і ситуація навколо міста лишаються одними з найважчих на фронті зараз. Командир 1-ї штурмової роти 49-ї ОШБ Карпатська січ на псевдо Бандера розповів в інтерв’ю воєнкору Олегу Корнієнко про швидку адаптацію росіян до боїв, їхній розвиток і що насправді відбувається на фронті.

Чому воювати стало важче

Місто у суцільному вогні. Від нього не лишилося майже нічого. Торецьк тримається майже рік. Місто називають воротами до Костянтинівки, Дружківки й Краматорська. Захисник на псевдо Бандера каже, що дуже образливим є той факт, наскільки мало говорять про оборону Торецька, Куп’янська у порівнянні з Бахмутом.

Командир пояснює, що нині воювати стало у рази важче, ніж ще рік тому. Адже насамперед постраждала українська логістика: бійці змушені ходити пішки по 10-20 км. Паралельно на позиції потрібно нести на собі провізію, зброю і все необхідне. Усе в спеку, в екіпіруванні.

Скиди, завжди палять дуже жорстко. Завжди спостереження, розвідка ворога працює дуже добре. Мавіків у небі під сотню! Уже не розумієш, де наш, а де чужий.

Бандера каже, що росіяни мають успіхи на кожній ділянці фронту. Ворог значно набрався досвіду та знань. Покращили рівень своєї підготовки, ухвалюють тактично правильні рішення.

Як оптоволокно змінило хід війни

Військовий пояснює, що техніка більше не рятує на фронті і не може завдавати нищівних втрат тому, хто має оптоволокно і хорошу РЕБ. Українське військо нині шукає шляхи, як боротися з ворожим оптоволокном. А росіяни, натомість, випробовують усі методи штурмів.

У них немає вже м’ясних штурмів. Зараз йдуть двійки-трійки. Вони забігають у тил, посадками майже не користуються. Коли ти знаєш, що в тебе в тилу сидить ворог, це починає насторожувати і з’являється думка йти.

Так само росіяни по одному забігають і ховаються у хатах, аби потім передавати інформацію про обстановку своїм. Росіяни також навчилися збивати дрони дронами.

Тактика використання окупантами мотоциклів для штурмів у зоні відповідальності командира Бандера успіхів не дала. Наші бійці відстрілюють ворога ще до того, як він доїде до пункту призначення.

Доля Костянтинівки

На думку військового, росіяни навіть не збираються заходити до Костянтинівки. Ворог обходить її вже з трьох боків.

Те, що я бачу на карті, вони намагаються обійти Костянтинівку і обрізати дорогу до Дружківки. Я не вірю в те, що вони візьмуть Костянтинівку. Можуть нас обрізати по логістиці.

Доля Костянтинівки залежить від логістики ЗСУ. Якщо не буде підвозу боєкомплекту, харчів і води військовим — місто не зможуть довго утримувати. Тепер росіяни не йдуть у вуличні бої, а палять усе КАБами і беруть міста в оточення.

Росіяни у випадку Костянтинівки не йдуть у лоб, а шукають слабкі місця у суміжних підрозділів. Командир називає проблему, яка суттєво заважає ефективній обороні: деякі підрозділи можуть передавати неправдиву інформацію або удавати свою присутність.

Росіяни сильні, але ми з ними нормально бодаємося. І до операцій потрібно підходити з розумом.

Відставання у розвитку озброєння

Якщо на початку повномасштабної війни Україна першою стала використовувати і покращувати дрони, то нині, за словами захисника, ми відстаємо від ворога навіть не на один крок, а вже на два. Адже росіяни стали використовувати дрони Молнія вартістю по $100, а деякі вже обладнують штучним інтелектом.

Ми вже на два кроки відстаємо. Усі помічають, що коли ми були на крок попереду, вони не могли нас продавити.

Крім усього, військовий не бачить, аби зараз боролися проти КАБів. Поки що їх неможливо збивати.

Оптоволокно і КАБи — наша найбільша проблема.

Раніше ми спілкувалися з добровольцем, який вижив після прильоту і поранень.

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