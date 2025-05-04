Янгол-охоронець був поряд: як Бізнесмен пережив хімічну атаку росіян

На війні іноді доля бійця вирішується за лічені секунди. Українські піхотинці щодня тримають лінію оборони під обстрілами, атаками дронів і тепер — навіть під загрозою хімічних ударів!

Історією сержанта Сергія на псевдо Бізнесмен, про його незламність та дивовижне везіння поділилася АрміяInform.

Кілька сантиметрів до загибелі

Сергій родом із Черкас. Раніше займався торгівлею, а у січні 2023 року взяв до рук зброю. За його плечима — служба в кулеметному взводі й командування відділенням. Жартує, що отримав два з половиною поранення. Одного разу куля кулемета влучила у його шолом біля скроні.

— Шолом тріснув. Удар був такий потужний, що мене аж відкинуло. Спочатку навіть не зрозумів, що відбулося. А потім цілий день ходив та думав: може, це якийсь знак?

А вже наступного дня піхотинець отримав поранення від обстрілу автоматичним гранатометом. Уламки пошкодили руки, але дивом не зачепили обличчя.

Пастка ворога і хімічна атака

Не раз Сергій з побратимами опинявся у смертельних ситуаціях. Одного разу звичайна випадковість врятувала їх від засідки ворожої ДРГ. Коли ж ворогу не вдалося захопити позицію, почали застосовувати газові гранати, скидаючи їх із дронів.

— Хтось у паніці схопив мій протигаз. Я змочив водою баф і замотався ним. Спочатку подумав: це все? Легко пройшло.

А потім другий скид — і цього разу схопив добряче… Проте наче янгол-охоронець мені допоміг.

Попри це, Сергій ще тиждень тримав оборону разом із побратимами.

Жорстка реальність фронту

Сьогоднішня війна має інший вигляд: повітряні розвідки, точні удари FPV-дронів і постійне спостереження не залишають можливості діяти вільно. Вихід з укриття тепер можливий лише за суворими правилами безпеки.

Якщо колись після мінометного обстрілу можна було перехреститись і далі копати, то зараз дрони влучають точно.

До того ж, заміна бійців на позиціях стала рідкістю — іноді вони тримають оборону місяцями. Один із побратимів Сергія перебував на позиції 85 днів поспіль!

Підтримка і людяність

За словами бійця, головне на війні — не тільки витримати фізично, а й зберегти взаєморозуміння між бійцями та командирами.

Я питаю хлопців: “Як вам краще?”. Та передаю усю інформацію командирам.

Раніше ми розповідали історію Сашка, який повернувся до війська після СЗЧ.

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