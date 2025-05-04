Інтерв'ю

Янгол-охоронець був поряд: як Бізнесмен пережив хімічну атаку росіян

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 04 Травня 2025, 18:00
історія піхотинця Сергія
Фото Армія.Inform
Янгол-охоронець був поряд: як Бізнесмен пережив хімічну атаку росіян
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