Янгол-охоронець був поряд: як Бізнесмен пережив хімічну атаку росіян

Фото Армія.Inform На війні іноді доля бійця вирішується за лічені секунди. Українські піхотинці щодня тримають лінію оборони під обстрілами, атаками дронів і тепер — навіть під загрозою хімічних ударів! Історією сержанта Сергія на псевдо Бізнесмен, про його незламність та дивовижне везіння поділилася АрміяInform. Кілька сантиметрів до загибелі Сергій родом із Черкас. Раніше займався торгівлею, а у січні 2023 року взяв до рук зброю. За його плечима — служба в кулеметному взводі й командування відділенням. Жартує, що отримав два з половиною поранення. Одного разу куля кулемета влучила у його шолом біля скроні.— Шолом тріснув. Удар був такий потужний, що мене аж відкинуло. Спочатку навіть не зрозумів, що відбулося. А потім цілий день ходив та думав: може, це якийсь знак? А вже наступного дня піхотинець отримав поранення від обстрілу автоматичним гранатометом. Уламки пошкодили руки, але дивом не зачепили обличчя. Читати на тему Йшов вісім кілометрів із цвяхом у голові! Історія дивовижного порятунку піхотинця У його мозку застряг 10-сантиметровий цвях: читай історію в матеріалі. Пастка ворога і хімічна атака Не раз Сергій з побратимами опинявся у смертельних ситуаціях. Одного разу звичайна випадковість врятувала їх від засідки ворожої ДРГ. Коли ж ворогу не вдалося захопити позицію, почали застосовувати газові гранати, скидаючи їх із дронів. — Хтось у паніці схопив мій протигаз. Я змочив водою баф і замотався ним. Спочатку подумав: це все? Легко пройшло. А потім другий скид — і цього разу схопив добряче… Проте наче янгол-охоронець мені допоміг. Попри це, Сергій ще тиждень тримав оборону разом із побратимами. Фото: Олександр Марченко, АрміяInform Жорстка реальність фронту Сьогоднішня війна має інший вигляд: повітряні розвідки, точні удари FPV-дронів і постійне спостереження не залишають можливості діяти вільно. Вихід з укриття тепер можливий лише за суворими правилами безпеки. Якщо колись після мінометного обстрілу можна було перехреститись і далі копати, то зараз дрони влучають точно. До того ж, заміна бійців на позиціях стала рідкістю — іноді вони тримають оборону місяцями. Один із побратимів Сергія перебував на позиції 85 днів поспіль! Підтримка і людяність За словами бійця, головне на війні — не тільки витримати фізично, а й зберегти взаєморозуміння між бійцями та командирами. Я питаю хлопців: “Як вам краще?”. Та передаю усю інформацію командирам. Раніше ми розповідали історію Сашка, який повернувся до війська після СЗЧ.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter