Ангел-хранитель был рядом: как Бизнесмен пережил химическую атаку россиян

На войне иногда судьба бойца решается за считанные секунды. Украинские пехотинцы ежедневно держат линию обороны под обстрелами, атаками дронов и теперь — даже под угрозой химических ударов!

Историей сержанта Сергея с позывным Бизнесмен, о его несокрушимости и удивительном везении поделилась АрмияInform.

Несколько сантиметров до гибели

Сергей родом из Черкасс. Ранее занимался торговлей, а в январе 2023 года взял в руки оружие. За его плечами — служба в пулеметном взводе и командование отделением. Шутит, что получил два с половиной ранения. Однажды пуля пулемета попала в его шлем возле виска.

— Шлем треснул. Удар был такой мощный, что меня даже отбросило. Сначала даже не понял, что произошло. А потом целый день ходил и думал: может, это какой-то знак?

А уже на следующий день пехотинец получил ранение от обстрела автоматическим гранатометом. Осколки повредили руки, но чудом не задели лицо.

Ловушка врага и химическая атака

Не раз Сергей с побратимами оказывался в смертельных ситуациях. Однажды обычная случайность спасла их от засады вражеской ДРГ. Когда же врагу не удалось захватить позицию, начали применять газовые гранаты, сбрасывая их с дронов.

— Кто-то в панике схватил мой противогаз. Я смочил водой баф и замотался им. Сначала подумал: это все? Легко прошло.

А потом второй сброс — и на этот раз схватил сильно… Но словно ангел-хранитель мне помог.

Несмотря на это, Сергей еще неделю держал оборону вместе с побратимами.

Жесткая реальность фронта

Сегодняшняя война выглядит иначе: воздушные разведки, точные удары FPV-дронов и постоянное наблюдение не оставляют возможности действовать свободно. Выход из укрытия теперь возможен только по строгим правилам безопасности.

Если когда-то после минометного обстрела можно было перекреститься и дальше копать, то сейчас дроны попадают точно.

К тому же, замена бойцов на позициях стала редкостью — иногда они держат оборону месяцами. Один из побратимов Сергея находился на позиции 85 дней подряд!

Поддержка и человечность

По словам бойца, главное на войне — не только выдержать физически, но и сохранить взаимопонимание между бойцами и командирами.

Я спрашиваю ребят: “Как вам лучше?“. И передаю всю информацию командирам.

Ранее мы рассказывали историю Саши, который вернулся в армию после СОЧ.

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