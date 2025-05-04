Ангел-хранитель был рядом: как Бизнесмен пережил химическую атаку россиян

Фото Армия.Inform На войне иногда судьба бойца решается за считанные секунды. Украинские пехотинцы ежедневно держат линию обороны под обстрелами, атаками дронов и теперь — даже под угрозой химических ударов! Историей сержанта Сергея с позывным Бизнесмен, о его несокрушимости и удивительном везении поделилась АрмияInform. Несколько сантиметров до гибели Сергей родом из Черкасс. Ранее занимался торговлей, а в январе 2023 года взял в руки оружие. За его плечами — служба в пулеметном взводе и командование отделением. Шутит, что получил два с половиной ранения. Однажды пуля пулемета попала в его шлем возле виска.— Шлем треснул. Удар был такой мощный, что меня даже отбросило. Сначала даже не понял, что произошло. А потом целый день ходил и думал: может, это какой-то знак? А уже на следующий день пехотинец получил ранение от обстрела автоматическим гранатометом. Осколки повредили руки, но чудом не задели лицо. Читать по теме Шел восемь километров с гвоздем в голове! История удивительного спасения пехотинца В его мозгу застрял 10-сантиметровый гвоздь: читай историю в материале. Ловушка врага и химическая атака Не раз Сергей с побратимами оказывался в смертельных ситуациях. Однажды обычная случайность спасла их от засады вражеской ДРГ. Когда же врагу не удалось захватить позицию, начали применять газовые гранаты, сбрасывая их с дронов. — Кто-то в панике схватил мой противогаз. Я смочил водой баф и замотался им. Сначала подумал: это все? Легко прошло. А потом второй сброс — и на этот раз схватил сильно… Но словно ангел-хранитель мне помог. Несмотря на это, Сергей еще неделю держал оборону вместе с побратимами. Фото: Александр Марченко, АрмияInform Жесткая реальность фронта Сегодняшняя война выглядит иначе: воздушные разведки, точные удары FPV-дронов и постоянное наблюдение не оставляют возможности действовать свободно. Выход из укрытия теперь возможен только по строгим правилам безопасности. Если когда-то после минометного обстрела можно было перекреститься и дальше копать, то сейчас дроны попадают точно. К тому же, замена бойцов на позициях стала редкостью — иногда они держат оборону месяцами. Один из побратимов Сергея находился на позиции 85 дней подряд! Поддержка и человечность По словам бойца, главное на войне — не только выдержать физически, но и сохранить взаимопонимание между бойцами и командирами. Я спрашиваю ребят: “Как вам лучше?“. И передаю всю информацию командирам. Ранее мы рассказывали историю Саши, который вернулся в армию после СОЧ.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter