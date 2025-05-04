Интервью

Ангел-хранитель был рядом: как Бизнесмен пережил химическую атаку россиян

Анастасия Жиденко, редактор сайта 04 мая 2025, 18:00
история пехотинца Сергея
Фото Армия.Inform
Ангел-хранитель был рядом: как Бизнесмен пережил химическую атаку россиян
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