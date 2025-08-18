Брехня у доповідях, новий наступ і Покровськ: інтерв’ю Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв’ю РБК-Україна, де розповів про наступ ворога на Покровському напрямку, тактику тисячі порізів, Добропілля, а також чи є нині загроза наступу на Херсон. Про це та більше читай у нашому матеріалі.

Сирський про наступ на Запорізькому напрямку та Покровськ

Головнокомандувач назвав ситуацію на фронті складною і поділився, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію. Нині ворог проводить перегрупування і концентрується на двох головних напрямках: Покровському та Запорізькому.

Найважча ситуація біля Покровська. На Запорізький напрямок ворог стягує сили з Сумської області. Росіяни хочуть захопити усю область.

Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії.

У Покровську росіяни застосовують тактику тисячі порізів — наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Росіяни мали успіхи і просунулися на 10-12 км у деяких точках. Просування росіян Сирський пояснює особливостями місцевості — з великою кількістю ярів, річок.

І по-друге, на жаль, через об’єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим і просунувся.

Чи буде наступ на Херсон

Сирський прокоментував останню серію російських атак на Херсон та побоювання місцевих повторного наступу ворога. За його словами, росіяни проводять активні дії здебільшого у районах мостів та острівних зонах.

Найближчим часом, на думку Сирського, наступу на Придніпровському напрямку не буде, адже звідти перекинули полк і бригаду морської піхоти. Проте головнокомандувач не радить відкидати таку загрозу.

У планах росіян нині Покровський, Запорізький, та, ймовірно, додасться Новопавлівський напрямок.

Штучний інтелект та ППО

Олександр Сирський розповів, що штучний інтелект активно використовується у війську майже для всіх рівнів завдань. Хоча нині тільки його початок розвитку та застосування у війні.

Але ми вже створили в Генеральному штабі, в інших штабах структури, які займаються якраз застосуванням штучного інтелекту у воєнній сфері.

Ставка в українському війську робиться нині на технологічність та новітню зброю з ШІ. Усі нові розробки мають системи пошуку, захоплення цілей і донаведення, а деякі — автоматичного повернення після завдання. Системи ППО теж мають елементи ШІ для ідентифікації та супроводження цілей.

Щодо протиповітряної оборони Сирський доповів, що йде активний розвиток. Збільшується кількість систем ППО з високотехнологічним обладнанням. Для мобільних груп змінюють системи прицілювання.

Зокрема високу ефективність показує авіація.

Дуже добре себе зарекомендувала армійська авіація: гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. Можу сказати, що з серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу Шахед.

Триває розробка дронів-перехоплювачів і вже є перші результати.

Про брехню у доповідях

Аналітики DeepState, мілітарі-блогери та самі військові не раз повідомляли, що частою причиною обвалу фронту та просування росіян є брехня у доповідях вищому командуванню, коли люди бояться передати реальний стан справ, аби їх не відправили на зачистки та відбиття позицій.

На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів.

Сирський підтвердив, що такі ситуації створюють загрозу для інших підрозділів та збільшення кількості втрат. Також він додав, що отримує інформацію з кількох видів джерел — мап, іноземних партнерів, супутників, розвідки, військових частин, операторів БпЛА.

Але, звісно, на полі бою керує командир. Ти не можеш розказувати, як діяти військовослужбовцям, відділенню, взводу безпосередньо на полі бою, тому що там рішення приймає командир — відділення, взводу, групи.

Водночас він додав, що нині у війську впроваджують короткі накази та розпорядження для швидшої взаємодії військових.

