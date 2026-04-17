Україна отримає протимінний корабель Генічеськ у червні 2026 року — що відомо

У межах офіційного візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром країни Робом Єттеном відвідали портове місто Фліссінген. Головною метою візиту стала зустріч із українськими моряками, які проходять інтенсивний курс навчання на борту протимінного корабля Zr. Ms. Makkum.

Це судно класу Alkmaar готується до передачі Військово-морським силам України, що запланована вже на червень 2026 року. Корабель отримає символічну назву Генічеськ — на честь однойменного тральщика, якого Україна втратила під час виконання бойового завдання біля Кінбурнської коси в червні 2022 року.

Під час огляду судна командир корабля детально ознайомив лідерів двох держав із процесом підготовки українського екіпажу.

Особлива увага приділяється роботі з передовими технологіями: моряки опановують різні типи підводних дронів, призначених для виявлення, ідентифікації та дистанційного знешкодження мін.

Значна частина екіпажу вже має реальний бойовий досвід, що дозволяє швидше інтегрувати західні стандарти ведення мінно-тральних операцій. За планом, Генічеськ не лише посилить безпеку українських територіальних вод, а й візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze у 2027 році.

Передача Генічеська є частиною стратегії формування майбутнього протимінного флоту України.

Це вже п’ятий корабель такого типу, який отримають ВМС: раніше до складу флоту увійшли два судна класу Sandown та два класу Alkmaar, що отримали назви Черкаси, Чернігів, Маріуполь та Мелітополь.

До моменту завершення активних бойових дій усі п’ять кораблів базуватимуться у Великій Британії. Після перемоги вони стануть ключовою силою у розмінуванні акваторії Чорного та Азовського морів, гарантуючи безпеку торговельного судноплавства та відновлення морської логістики.

На завершення зустрічі Володимир Зеленський відзначив високий рівень співпраці з Нідерландами у військовій сфері. Глава держави вручив орден За заслуги ІІІ ступеня начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.

Також державними нагородами — медалями За військову службу Україні та Захиснику Вітчизни — було відзначено сімох українських військовослужбовців, які демонструють видатні успіхи у навчанні та відданість справі захисту країни.

