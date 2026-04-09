Не хотів говорити, чий Крим: Литва відправляє віцеміністра МОЗ до України

Міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене оголосила, що відправляє свого нового заступника Арномедаса Гальдікаса працювати безпосередньо в Україну.

Це рішення стало наслідком хвилі публічного обурення та жорсткої критики, з якою зіткнувся політик після свого інтерв'ю національному мовнику LRT.

Литва відправляє віцеміністра в Україну після його заяв щодо приналежності Криму

Причиною відрядження, яке в медіа вже встигли охрестити формою політичного заслання або польового навчання, стала неспроможність Гальдікаса чітко відповісти на фундаментальне питання про приналежність півострова Крим. Під час ефіру на запитання журналіста віцеміністр спершу відповів:

— Я не знаю, кому належить Крим, яка мета цього питання?

Після того, як інтерв’юер продовжив тиснути, посадовець роздратовано додав:

— Ну добре, тоді Україні.

У Литві питання приналежності Криму традиційно використовується як ключова перевірка для визначення позиції людини щодо російської агресії. Суспільство сприйняло таку непевність як ознаку нелояльності до офіційного курсу країни, яка є одним із найпослідовніших союзників України на міжнародній арені.

Очільниця МОЗ Марія Якубаускене повідомила журналістам, що рішення про відправку підлеглого в Україну було ухвалене після термінової консультації з прем’єр-міністеркою Інґою Ругінєнє.

— Ми відправимо нашого віцеміністра працювати в Україну. Я вже сказала йому вчора, що йому доведеться поїхати, — категорично заявила Якубаускене.

Наразі міністерка не уточнила конкретну дату від’їзду Гальдікаса та коло його майбутніх обов’язків на території України. Проте сам факт такого призначення свідчить про намагання уряду Литви нівелювати репутаційні ризики.

