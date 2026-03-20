В окупованій Алушті повністю знесли історичну ротонду — символ міста на набережній

В тимчасово окупованому Криму знищено одну з найбільш упізнаваних архітектурних пам’яток Південного узбережжя — алуштинську ротонду.

Споруда, побудована у 1951 році, тривалий час була офіційним символом міста та об’єктом культурної спадщини регіонального значення. Попри попередні публічні обіцянки окупаційної влади провести дбайливу реставрацію об’єкта, на набережну пригнали важку техніку, яка за лічені години повністю зруйнувала історичну конструкцію.

Цей крок став несподіванкою для громади, адже ще місяць тому розпочалися підготовчі роботи, які мали на меті зовсім інший результат.

Замість реставрації — демонтаж: в Алушті знищили архітектурну пам’ятку

Історія відновлення ротонди розпочалася у лютому цього року. Тоді російська адміністрація міста оголосила про виділення 10 мільйонів рублів на реставраційні роботи. Планувалося, що ремонт завершать до початку курортного сезону — 31 травня.

Окремий акцент окупанти робили на ідеологічній складовій: вони мали намір демонтувати напис Алушта — курорт, встановлений за часів незалежності України, та повернути радянський лозунг Громадяни СРСР мають право на відпочинок. Проте замість відновлення автентичних елементів 75-річної споруди, її було вирішено просто знести.

Раптовий демонтаж об’єкта культурної спадщини окупаційна влада Алушти спробувала виправдати незадовільним технічним станом конструкції.

За офіційною версією, під час розчищення штукатурки нібито було виявлено критичний аварійний стан опорних елементів, що унеможливлювало їхнє збереження. Замість оригіналу росіяни обіцяють звести новобуд за історичними кресленнями.

