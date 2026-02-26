День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя 2026: як і чому відзначаємо

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя — це день, коли згадують про події, пов’язані з анексією Криму, та про людей, які продовжують відстоювати територіальну цілісність України.

У 2026 році цей день знову відзначатимуть, нагадуючи, що Крим завжди залишається частиною України, незважаючи на повномасштабну агресію, що триває.

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: кілька фактів з історії

Ця пам’ятна дата була встановлена у 2020 році Указом Президента України № 58 на вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

Вона приурочена до річниці мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України, на який зібралися кримські татари, українці та представники інших національностей.

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відзначають 26 лютого.

Саме взимку 2014 року почалася активна збройна агресія Росії проти України: 24 лютого 2014 року кораблі російського військово-морського флоту, які патрулювали море поблизу проведення Сочинської олімпіади, забрали на борт у Новоросійську “зелених чоловічків” — російських військових без розпізнавальних знаків — і рушили до Севастополя.

26 лютого до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, щоб чинити спротив російській окупації. Тоді на мітинг зібралося від 5 до 10 тисяч чоловік.

Наступного дня російські війська увійшли до будівлі парламенту та уряду Автономної Республіки Крим і захопили її.

Окупація принесла репресії проти всіх, хто залишається відданим Україні. Особливо страждають кримські татари, які відкрито виступають проти анексії.

За роки окупації сотні людей потрапили за ґрати, десятки активістів зникли безвісти, а тисячі громадян були змушені залишити Крим через загрозу своєму життю.

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: урочисті заходи

У Києві та інших містах України у цей день покладають квіти до пам’ятників, проводять лекції та виставки про історію Криму і про те, що там відбувається зараз.

Проходять концерти, кінопокази допомагають глибше зрозуміти трагедію окупації і водночас відчути силу української культури.

В соціальних мережах та на онлайн-платформах українці з різних куточків світу говорять про Крим та підтримують одне одного.

Читай також: “Їм промили мізки пропагандою: що відповісти родичам з окупованих територій на питання про Крим?“.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!