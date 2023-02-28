Поради

“Їм промили мізки пропагандою: що відповісти родичам з окупованих територій на питання про Крим?”

Відповідає
Максим Майоров
Максим Майоров

Співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Лютого 2023, 23:00
Крим

Поради

“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Відповідає
“Їм промили мізки пропагандою: що відповісти родичам з окупованих територій на питання про Крим?”
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт та шеф-кухар

“Їм промили мізки пропагандою: що відповісти родичам з окупованих територій на питання про Крим?”
Відповідає
Максим Майоров
Максим Майоров
Співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Відповідає
Михайло Думнич
Михайло Думнич
Засновник курсів першої допомоги Save a Life

“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Не можу опанувати щось нове. Як займатися саморозвитком під час війни?”
Відповідає
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталія Куба
Викладачка в ЛНУ ім. Івана Франка та Львівській Політехніці

“Від стресу постійно хочеться їсти. Як уникнути переїдання?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
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