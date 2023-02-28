“Їм промили мізки пропагандою: що відповісти родичам з окупованих територій на питання про Крим?”

У 2014 році росіяни незаконно анексували Кримський півострів, який входив до складу України на правах автономії. Як би імперці не намагалися виправдати це захоплення, з історичної точки зору Крим завжди був і є українським.

Нині окупанти на тимчасово захоплених територіях в рамках своєї пропаганди промивають мізки жителям, які досі залишаються там.

Згодом ситуація із росіянами на нашій землі дійде свого логічного завершення, і тоді перед багатьма із нас постане питання: що відповідати на російські “аргументи” тим, хто в них увірував? Про це Dovidka.info поговорила зі співробітником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максимом Майоровим.

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Історична довідка: чий Крим?

Крим — єдина територія української держави, де українці не є переважною частиною корінного населення. Натомість корінними тут вважають народи кримських татар, кримчаків та караїмів.

Міжнародне право та історія на нашому, українському боці — Крим був, є і буде автономною республікою у складі України. За час анексії Криму ще Російською імперією, кількісно панівним народом у Криму став російський — через його колонізацію агресором.

Така ж ситуація відбувається й зараз, після анексії Криму у 2014 році.

Рішення про анексію цієї території було незаконне, тож після деокувації Криму нашій державі не потрібно буде підписувати якісь акти чи проводити референдуми. Весь цей час Крим вважається українською територією.

На закиди стосовно проведеного референдуму, варто нагадати: референдум має бути законним та відповідати певній процедурі волевиявлення. Те, що робила Росія у 2014 та у 2022 роках — не відповідає жодному із цих критеріїв.

Зміна території України, відповідно до нашої Конституції, можлива лише за проведення загального референдуму. Тобто локальні “волевиявлення” не є причиною до від’єднання чи приєднання територій.

Російські псевдореферендуми порушували українське законодавство, а запитання на опитувальниках не відповідали почуттям та настрою українських патріотів.

Росія повинна буде визнати через Конституційний суд, що відмовляється від цих територій: такі дії унеможливлять лазівки для наступників Путіна.

То що відповісти на питання про Крим?

Якщо діалог зав’язується з росіянами — найкраще не починати та не підтримувати розмови. Адже за всі дев’ять років російсько-української війни у РФ не з’явилося опозиції чи тих, хто не підтримує агресивну зовнішню політику країни.

Якщо ж така розмова уже почалася, але з тими, хто перебуває чи перебував на тимчасово окупованих територіях — варто оперувати лише історичними фактами та незалежними іноземними джерелами інформації.

До речі, для цього тобі варто й самому/самій більше дізнатися про Крим: читай у нашому іншому матеріалі цікаві факти про півострів, а також де можна побачити кримськотатарську культуру зараз.

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