Советы

“Им промыли мозги пропагандой: что ответить родственникам с оккупированных территорий на вопрос о Крыме?”

Отвечает
Максим Майоров
Максим Майоров

Сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Виктория Мельник, редактор сайта 28 февраля 2023, 23:00
Крым
Фото: Pexels

Советы

“Им промыли мозги пропагандой: что ответить родственникам с оккупированных территорий на вопрос о Крыме?”
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Максим Майоров
Максим Майоров
Сотрудник Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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