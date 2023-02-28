“Им промыли мозги пропагандой: что ответить родственникам с оккупированных территорий на вопрос о Крыме?”

В 2014 году россияне незаконно аннексировали Крымский полуостров, входивший в состав Украины на правах автономии. Как бы имперцы ни пытались оправдать это, с исторической точки зрения Крым всегда был и является украинским.

Сейчас оккупанты на временно захваченных территориях в рамках своей пропаганды промывают мозги до сих пор остающимся там жителям.

Впоследствии ситуация с россиянами на нашей земле придет к своему логическому завершению, и тогда перед многими из нас встанет вопрос: что отвечать на российские “аргументы” уверовавшим в них? Об этом Dovidka.info поговорила с сотрудником Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максимом Майоровым.

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Историческая справка: чей Крым?

Крым — единственная территория украинского государства, где украинцы не являются преимущественной частью коренного населения. Коренными здесь считают народы крымских татар, крымчаков и караимов.

Международное право и история на нашей, украинской стороне — Крым был, есть и будет автономной республикой в составе Украины. За время аннексии Крыма еще Российской империей, количественно господствующим народом в Крыму стал российский — из-за его колонизации агрессором.

Такая же ситуация происходит и сейчас после аннексии Крыма в 2014 году.

Решение об аннексии этой территории было незаконным, поэтому после деоккупации Крыма нашему государству не нужно будет подписывать какие-либо акты или проводить референдумы. Все это время Крым считается украинской территорией.

На упреки относительно проведенного референдума следует напомнить: референдум должен быть законным и соответствовать определенной процедуре волеизъявления. То, что делала Россия в 2014 и в 2022 годах, не соответствует ни одному из этих критериев.

Изменение территории Украины, согласно нашей Конституции, возможно только при проведении общего референдума. То есть локальные “волеизъявления” не являются причиной для отсоединения или присоединения территорий.

Российские псевдореферендумы нарушали украинское законодательство, а вопросы на опросниках не отвечали чувствам и настроению украинских патриотов.

Россия должна будет признать через Конституционный суд, что она отказывается от этих территорий: такие действия предотвратят лазейки для преемников Путина.

Так что ответить на вопрос о Крыме?

Если диалог завязывается с россиянами, лучше не начинать и не поддерживать разговоры. Ведь за все девять лет российско-украинской войны у РФ не появилось оппозиции или тех, кто не поддерживает агрессивную внешнюю политику страны.

Если такой разговор уже начался, но с теми, кто находится или находился на временно оккупированных территориях, стоит оперировать только историческими фактами и независимыми иностранными источниками информации.

Кстати, для этого тебе стоит и самому больше узнать о Крыме: читай в нашем другом материале интересные факты о полуострове, а также где можно увидеть крымскотатарскую культуру сейчас.

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