Без товарных вагонов, но россияне должны покинуть Крым: большое интервью с Тамилой Ташевой о крымском сопротивлении в 2014 и современных событиях

Украинской борьбе против российского империализма — не менее 850 лет. Московиты все свое существование пытались завоевать украинскую землю, покорить нашу волю и уничтожить нас на уровне ДНК. Но не только украинцы знают, как это — иметь северного соседа-агрессора.

В паспорте гражданина Украины нет графы “национальность”. Поэтому все мы, с разными корнями и происхождением, проживаем здесь как украинцы. Чуть больше коренных славян от российской захватнической политики страдали киримлы — крымские татары.

В 2014 году российские боевики столкнулись с сопротивлением оккупации в Крыму. Тогда, 26 февраля, по призыву Меджлиса крымскотатарского народа к Верховной Раде Автономной Республики Крым вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей — сопротивляться российской оккупации и заявить всему миру о целостности Украины.

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На следующий день в 5 утра в правительственные здания АРК вошли регулярные военные формирования РФ. Война между Украиной и РФ в 21 веке началась именно с Крыма.

Сейчас во время полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация продолжает уничтожать коренные народы республик. Известны факты насильственного отправления крымских татар на передовую против украинской армии, преследования проукраинских активистов и исчезновения оппозиционеров в Крыму.

— Каким есть крымское сопротивление после девяти лет оккупации?

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления крымских татар российской оккупации. Несмотря на девятилетнюю оккупацию, крымчане не подвластны РФ.

О Крыме сегодня, оккупации с 2014 года и какой должна быть политическая кампания Украины после освобождения полуострова мы пообщались с украинской крымскотатарской правозащитницей, общественным деятелем, волонтером и постоянным представителем президента Украины в АР Крым Тамилой Ташевой.

По словам Тамилы Ташевой, крымское сопротивление в 2014 году было невероятным. Люди выходили на протесты, несмотря на страх быть избитыми, арестованными или даже убитыми.

Женщины выстраивались на ключевых дорогах в крымских городах, держали в руках цветы и желто-голубые флаги.

Сопротивление оккупантам оказывается до сих пор: большинство коренных жителей Крыма остались жить на своей земле. Там они подпольно помогают нашей армии, ждут прихода ВСУ в Крым.

— У крымских татар был очень долгий и трудный путь возвращения в свой дом после депортации. Поэтому сейчас люди пытаются держаться родной земли, — объясняет Ташева.

— Сколько человек покинуло полуостров за время оккупации?

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым называет приблизительное число покинувших полуостров за эти годы. Только зафиксированное количество за 2014 год — от 35 тысяч граждан Украины.

В течение 2014–2022 годов из Крыма выехало официально 54 тысячи граждан, но, вероятно, число вдвое больше — 100 тысяч человек.

В преддверии полномасштабного вторжения из Крыма уехало еще от 60 до 80 тысяч человек. После 24 февраля 2022 подсчеты вести было невозможно.

— Какова ситуация с политическими преследованиями все эти годы?

Единственной причиной, по которой крымчане, и крымские татары в частности, покидают свои дома, является политические преследования проукраинских жителей полуострова.

Тамила Ташева говорит, что после полномасштабного вторжения репрессии в отношении крымских татар и других граждан Украины на полуострове усилились, совершается много преступлений.

“Таргетированная” мобилизация, преследование из-за политической или гражданской позиции — все это происходит в Крыму сейчас. Известно уже о минимум 180 заключенных, из них 118 — крымские татары.

К такому развитию событий россияне готовились, потому что ввели в действие закон О дискредитации ВС РФ и наказание за его нарушение. По этой и другим статьям преследуется по меньшей мере 150 человек, почти 9 млн российских рублей были вынесены штрафом для украинских граждан за нарушение этого закона.

— Это совершенно разные люди: кто-то пишет на заборе “Слава ВСУ”, и его хватают российские милиционеры, кто-то обливает сине-желтой краской админздания — как Богдан Зиза, кто-то распространяет листовки на полуострове… Таких протестов очень много, все они — за Украину.

Победой для всех нас будет возвращение Крыма под контроль Украины, безусловно, и крымские татары этого ждут тоже, — заключает Ташева.

Сейчас многие крымчане, особенно крымские татары, активно вовлечены в помощь Украине и ее Вооруженным силам.

— Какой должна быть украинская политика после освобождения Крыма?

Уже сейчас Представительство президента в АР Крым и Крымская платформа работают над разработкой политики, законодательства и реформ освобожденного в будущем Крыма.

Мы понимаем, что деоккупация — это долгий процесс, и он зависит от многих факторов. Прежде всего это — ВСУ, но не менее важны работа наших дипломатов и работа нашего президента.

— Несмотря на все, мы должны уже готовиться к освобождению нашей территории. И быть к этому готовы, — говорит постоянный представитель президента в АР Крым.

— Что будет с теми, кто оставался в Крыму все эти годы?

Особенно сложный вопрос — урегулирование законодательства, существовавшего по российскому образцу, и суд над теми, кто был причастен к преступным российским военным группировкам, участвовал в оккупационных властях.

Такие люди, отмечает Тамила Ташева, будут привлечены к уголовной ответственности.

Однозначно будет и та категория людей, которые попадут под амнистию. Это лица, которые не совершали никаких преступлений согласно нормам международного права, не помогали войскам РФ и не занимали руководящие должности. Например, люди, чьи профессии продолжали жизнедеятельность Крыма: дворники, энергетики, врачи и др.

— Относительно россиян наша позиция однозначна. Они все должны добровольно уехать с полуострова на свою родину, в Россию.

Конечно, мы не будем организовывать товарные вагоны для них, как это раньше делали сами россияне с крымскими татарами и украинцами, но покинуть территорию им однозначно придется.

Также придется полностью демилитаризовать образование на Крымском полуострове.

— Какова ситуация с образовательными учреждениями с крымскотатарским языком преподавания в Украине?

В Украине до начала полномасштабного вторжения существовало хоть и немного, но несколько школ с крымскотатарским языком преподавания. Сейчас многие из них не работают, поэтому их также следует восстанавливать в других регионах.

Украина должна максимально усиливать развитие крымскотатарской культуры, принимать во внимание коренной народ и его традиции и формировать образовательный и политический процессы в зависимости от этого.

Полное интервью можно просмотреть на YouTube сайта Вікна-новини.

Об образовательных программах для изучения крымскотатарского языка, а также интересные факты о полуострове мы собрали в нашем материале.

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