О “хохлах”, уместности фильмов о войне и российских нарративах в Крыму: большое интервью Ахтема Сеитаблаева

Украинская киноиндустрия всегда рефлексировала на актуальные исторические события. Не обходит она и тему российско-украинской войны. Известно о десятках лент, снятых по событиям 2013–2014 годов, но теперь режиссеры и актеры нацелены на освещение полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Некоторые актеры и режиссеры не смогли просто “играть” военных в фильмах, поэтому пошли в военкомат в первый день великой войны. Среди них оказался известный украинский режиссер, актер, а сейчас военный Ахтем Сеитаблаев.

О фильмах нынешних событий, готовности к войне, а также работе с актером Пашей Ли он рассказал в интервью Яне Брензей в разговорной студии Єдиного телемарафону.

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Ахтем признается: он не ожидал полномасштабного вторжения, не был к нему готов. Ведь в обычной жизни он — гражданский, а для простых людей такие события всегда будут неожиданными.

Очень трудно было поверить в то, что я видел. И спокойствие, которое я транслировал тогда внешне — слава Всевышнему, помогла моя профессия, — вспоминает режиссер свою первую реакцию на российские военные преступления в Украине.

— Когда я впервые попал в Бородянку после ее освобождения, то не мог вместить это все в голове. Преимущество моей профессии в умении отделять такие события: на время мне показалось, что вокруг — декорации для какого-то фильма.

Была ли война с РФ неизбежной?

Для многих украинцев запада страны война с Россией была лишь вопросом времени, тогда как граждане более близких к агрессору регионов не верили в то, что северный сосед решится на большую войну.

Сеитаблаев говорит: киримлы — крымские татары — на протяжении веков выучили, что никакие взаимоотношения с Московией, Российской империей, Советским Союзом и нынешней РФ ничего хорошего не приносят за собой.

Где ступает сапог российского солдата, ничего хорошего не происходит. Я знал это с самого детства, я видел эти российские нарративы и присутствие России в украинском Крыму.

— Мы, наверное, прошли больший путь, чтобы научиться отличать врага от друга, — заключает Сеитаблаев. — Сосуществование с таким соседом всегда приводило к войне.

Россия воюет с Украиной не один год, не с 2014 года — эта война длится столетиями. Нас пытались уничтожить, нас пытались усмирить и создать одинаковых людей в “гомосоветикусе”, где все разговаривают на “едином международном” номенклатурном русском.

Семантика значений формирует мировоззрение человека

Вместе с тем уроки истории десятки лет подряд не давали украинцам силы выйти из замкнутого круга “дружбы” с россиянами.

В то же время у нас сформировалась стигматизация многих понятий, которые нам также навязала Россия. Ахтем Сеитаблаев проводит параллель со своими студентами.

— Я спрашиваю их: “Что вам приходит в голову, когда я говорю слово сарай”? Мне отвечают, что это какая-то пристройка во дворе, где держат скот. Но ведь первое значение этого слова — дворец! Я спрашиваю ассоциацию на другое слово — “хохол”: они обиженно говорят, что так украинцев унизительно называют россияне.

Но на языке моей матери “хохол” — это сын неба. По легенде так называли украинских казаков, которые защищали свою землю и были сыновьями Господа. Так кому было нужно изменять значение этих слов?

Сам актер и режиссер говорит: в современном мире не человек создает контент, а контент создает самого человека.

Именно эти понятия формируют у человека мировоззрение и его ценности в жизни. Поэтому и неудивительно, что на оккупированных территориях россияне не придают значения никаким предметам, кроме как русскому языку, литературе и физкультуре.

Мирный 21: о чем фильм и актуален ли он

22 февраля в прокат украинских кинотеатров выйдет лента Мирный 21, снятая по событиям 2014 года на Востоке страны. По сюжету луганские пограничники остаются верными Украине и до конца борются против РФ и ее “зеленых человечков”.

В основу кинокартины легла реальная история достоинства и верности военных в Луганской области, которые в течение многих лет находились под сильным влиянием российских СМИ, были на самой границе со страной-агрессором и не изменили присяге своей Украины.

Об этих мужчинах Сеитаблаев услышал в 2014 году и поначалу не поверил, что такое могло быть на самом деле. Но после услышанного главной темой в фильмах такого рода для самого режиссера стало доверия к государству и собратьям.

Болезненной эта лента для режиссера Ахтема Сеитаблаева стала также из-за смерти актера Павла Ли, снимавшегося в Мирном 21.

В марте 2022 года россияне расстреляли автомобиль с Пашей Ли в Ирпене. По воспоминаниям Ахтема Сеитаблаева, Павел был чрезвычайно талантлив и искренним в своей работе. Его точно можно назвать профессионалом.

Даже из жизни Павел Ли ушел по-кинематографически: родные и коллеги не верили в то, что парня больше нет.

Готовы ли украинцы смотреть фильмы о войне

Военная романтика, которую нам рассказывали книги и фильмы, всегда увлекала многих людей. Но теперь, когда украинцы ежедневно проходят сквозь ужасы российско-украинской войны, фильмы уже воспринимаются иначе.

Как обычный зритель, Ахтем Сеитаблаев не любит смотреть слишком жесткие фильмы, ведь и вокруг этого хватает. Однако как режиссер объясняет: он с коллегами пытаются показать украинцам правду о нашей борьбе и вдохновить в столь тяжелое время.

Эти фильмы рассказывают о доверии, победе, любви и предательстве. Я стараюсь делать свои ленты с четкой формулировкой: стоит жить дальше. И после просмотра такой истории у каждого будет уверенность, что Украина победит.

За почти год полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев нашел много сюжетов для будущих экранизаций. И такие ленты обязательно будут.

Также экранизации заслуживают истории, которые рассказывают жители освобожденных территорий: что пережил 60-летний мужчина в оккупации и как он сопротивлялся россиянам — читай в нашем материале.

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