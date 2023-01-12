От исторических до социально-бытовых драм. Щедрик, Я, Побєда і Берлін, Між нами: что готовит украинская киноиндустрия в 2023 году

2023 однозначно станет годом Украины. Мы верим, что это коснется и нашего фронта. Но уж точно знаем, что украинское кино будет набирать рейтинги не только среди земляков, но и среди иностранцев.

Премьеры фильмов 2023

Исторические драмы, социальные темы, мультипликации и знаменитый Кузьма с его прозой Я, Побєда і Берлін. Думаешь, это невозможно? Украинское кино еще и не такое способное! В этом году режиссеры и сценаристы представят много работ, которые точно достойны твоего внимания.

Будет возможность лучше ознакомиться с ходом событий в далеком 2014 где-то в Луганской области, отдохнуть с семьей во время просмотра Мавки Леси Украинки, а также подумать: что бывает между людьми?

Сейчас также смотрят

Что готовят отечественные кинохудожники и кого мы увидим на больших экранах — редакция Вікна-новини собрала десять украинских фильмов в 2023 году и еще один — добавила бонусом.

Щедрик

Историческая драма

“Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…” Самая популярная мировая колядка является украинской щедровкой авторства Николая Леонтовича.

История рассказывает о смене власти в военный период 1939–1945 годов в Ивано-Франковской области и как Щедрик объединил жизнь трех семей в одно целое. Особенностью ленты является правдивость, с которой показывают отношение российских — советских — военных к гражданским людям и общую картину жизни под авторитарной властью нескольких стран.

Историческая драма Щедрик является работой режиссера Олеси Моргунец-Исаенко по сценарию Ксении Заставской. Фильм уже вышел в прокат на большие экраны.

В главных ролях не только украинские, но и польские актеры: Андрей Мостренко, Йоанна Опозда, Алла Бинеева, Андрей Исаенко, Оксана Муха, Полина Трегубова, Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник.

Мирний-21

Военная драма

Не забыть, что война в Украине продолжается с 2014 года. Лента Мирный-21 повествует о луганских пограничниках, которые стоят до конца и не пропускают “зеленых человечков”.

Нет, как в Крыму у нас не будет, — говорит один из главных героев фильма.

Ни один солдат из личного состава не переходит на сторону врага, несмотря на то, что там обещают более высокую зарплату. Но действует ли каждый из этих ребят по зову сердца на самом деле?

В главных ролях: Андрей Саминин, Андрей Мостренко, Максим Девизоров, Сергей Фролов, Алексей Тритенко, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов.

Відблиск

Драма

Пройти плен и пытки, а затем снова возвращаться к “нормальной” жизни. Лента повествует о военном хирурге, который был на востоке Украины во время боевых действий.

Он смог пройти через адские издевательства, но дома ждет еще одно испытание: 12-летняя дочь, которая хочет видеть родного отца таким, каким он был до плена. “Відблиск” — это рефлексия на актуальную сейчас тему, как военные и врачи должны научиться жить без войны.

В главных ролях: Роман Луцкий, Ника Мыслицкая, Надежда Левченко, Андрей Рымарук, Илья Шульга.

Бачення метелика

Драма

Что может быть страшнее плена у россиян? Разве что плен женщины у россиян.

Аэроразведчик с позивным “Метелик” попадает в плен на долгие два месяца, после чего его обменивают. Но уже дома женщина понимает — она беременна от надзирателя, который насиловал ее во время плена.

Сделать аборт или родить ненавистного ребенка — что выберет главная героиня?

В главных ролях: Маргарита Бурковская, Любомир Валивоц, Наталья Ворожбит.

Я, Ніна

Документальный фильм

Рак является одной из самых страшных болезней человечества. И пройти путь к исцелению бывает очень непросто. Лента Марыси Никитюк повествует о журналистке Нине Сокол, которая узнает диагноз и вынуждена идти на операцию.

Единственным человеком, который смог стать точкой опоры для женщины, становится ее врач.

Я, Ніна — биографическая работа о Янине Соколовой. Ей и принадлежит идея фильма, она здесь сыграла и главную роль.

Памфір

Драма

26 января большие экраны Украины увидят историю Памфира, пытавшегося покинуть прежнюю жизнь. После его возвращения домой происходит неожиданное: сын главного героя поджигает молитвенный дом.

Как теперь замолить грехи и на что согласится Памфир — смотри в фильме.

В главных ролях: Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран.

Люксембург, Люксембург

Трагикомедия

Близнецы — это всегда одна команда. Пока Коля с детства находит проблемы и лезет во все авантюры, его брат-близнец Василий прикрывает спину, хотя и против таких проказ. И даже во взрослой жизни подобная командная работа не отходит.

В Люксембурге умирает родной отец близнецов. И, несмотря на то, что мужчина покинул ребят еще в раннем возрасте, Коля собирается ехать в чужую страну, чтобы попрощаться. Вася делает все, чтобы этому помешать.

Один уверен, что эта встреча изменит их жизнь, другой — что будет куча проблем. Оба правы.

В главных ролях: Рамил и Амил Насировы, Людмила Саченко.

Между нами

Социальная драма

Тебя мама не учила, что наркотики — это плохо?

С таким вопросом обращается парень к главной героини, которая зависит от психотропных веществ.

Клубы, ночная жизнь, случайные связи — впоследствии девушка узнает, что беременна. Но есть проблема: не помнит, от кого именно. Врач, который может сделать аборт, вдруг становится едва ли не единственной подругой: но что их связывает на самом деле?

Лента приводит к размышлениям о вполне жизненных проблемах и решениях, которые способны изменить жизни нескольких людей.

В главных ролях: Анастасия Пустовит, Ирма Витовская, Дмитрий Сова, Евгений Ефремов, Михаил Дзюба, Сергей Детюк, Евгений Ламах.

Мавка

Мультипликация

Кто из нас не любил Лісову пісню известной Леси Украинки? Если таковые есть, то это их возможность переосмыслить смысл произведения благодаря украинской мультипликации Мавка.

О любви двух совершенно непохожих людей, стоящих на разных сторонах “баррикад”, повествует абсолютно лесная история. Герои заговорят голосами Артема Пивоварова, Михаила Фомы, Юлии Саниной и Елены Кравец.

Довбуш

Исторический фильм

Олекса Довбуш стал едва ли не героем всех сказок и рассказов нашего народа. Фильм Довбуш рассказывает историю начала 18 века, когда парень стал главой карпатских опришков и помогал землякам, несмотря на давление и охоту на него польской шляхты.

Любовь и предательство переплелись между собой так, что теперь их трудно распознать.

Лента является одним из самых дорогих фильмов в истории нашего кино.

Отдельно хочется выделить еще один фильм, который точно не оставит равнодушным тех, кто вырос на песнях легендарного Скрябина.

Я, Побєда і Берлін

Фильм снят по повести Андрея Кузьменко

Авторы говорят, что премьера состоится сразу после победы Украины в войне, которую развязала Россия. Мы верим, что биографическую ленту по прозе талантливого исполнителя можно будет просмотреть на больших экранах уже скоро.

Лента рассказывает о молодом, амбициозном и очень авантюрном Кузьме, который на старой Победе отправляется в Берлин, чтобы купить там нового Мерса. На все у него есть всего три дня, потому что ребятам из группы нужно успеть на концерт.

Повесть Я, Побєда і Берлін является самой известной из книг авторства Кузьмы.

Все эти работы — это гордость украинской индустрии кино! Без преувеличений Украина выходит на новый уровень качественных фильмов. Но если тебе больше нравится романтические ленты о любви — не беда! В нашем другом материале ты сможешь найти подборку фильмов о любви на любой вкус.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!