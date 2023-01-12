Шоу-биз

От исторических до социально-бытовых драм. Щедрик, Я, Побєда і Берлін, Між нами: что готовит украинская киноиндустрия в 2023 году

Виктория Мельник, редактор сайта 12 января 2023, 21:00
Премьеры фильмов 2023
Фото: Facebook

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