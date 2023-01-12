Від історичних до соціально-побутових драм. Щедрик, Я, Побєда і Берлін, Між нами: що готує українська кіноіндустрія у 2023 році

2023 рік однозначно стане роком України. Ми віримо, що це торкнеться й нашого фронту. Але вже точно знаємо, що українське кіно набиратиме рейтингів не лише серед земляків, а й між іноземців.

Прем’єри фільмів 2023

Історичні драми, соціальні теми, мультиплікації та знаменитий Кузьма з його прозою Я, Побєда і Берлін. Гадаєш, це неможливо? Українське кіно ще й не на таке здатне! Цьогоріч режисери та сценаристи представлять багато робіт, які точно вартують твоєї уваги.

Буде змога краще ознайомитися з перебігом подій у далекому 2014 десь на Луганщині, відпочити з родиною під час перегляду Мавки Лесі Українки, а також подумати: що буває між людьми?

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Що готують вітчизняні кіномитці та кого ми побачимо на великих екранах — редакція Вікна-новини зібрала десять українських фільмів 2023 року та ще один — додала бонусом.

Щедрик

Історична драма

Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка… Найпопулярніша світова колядка є українською щедрівкою авторства Миколи Леонтовича.

Історія розповідає про зміну влади у воєнний період 1939–1945 років в Івано-Франківській області та як Щедрик об’єднав життя трьох сімей в одне ціле. Особливістю стрічки є правдивість, з якою показують ставлення російських — чи то радянських — військових до цивільних людей та загальну картину життя під авторитарною владою кількох країн.

Історична драма Щедрик є роботою режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської. Фільм уже вийшов у прокат на великі екрани.

У головних ролях не лише українські, а й польські актори: Андрій Мостренко, Йоанна Опозда, Алла Бінєєва, Андрій Ісаєнко, Оксана Муха, Поліна Трегубова, Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник.

Мирний-21

Воєнна драма

Не забути про те, що війна в Україні триває з 2014 року. Стрічка Мирний-21 оповідає про луганських прикордонників, які стоять до кінця та не пропускають “зелених чоловічків”.

Ні, як у Криму в нас не буде, — каже один із головних героїв фільму.

Жоден солдат з особового складу не переходить на сторону ворога, попри те, що там обіцяють вищу зарплатню. Та чи кожен із цих хлопців діє за покликом серця насправді?

У головних ролях: Андрій Самінін, Андрій Мостренко, Максим Девізоров, Сергій Фролов, Олексій Тритенко, Євген Ламах, Роман Ясиновський, Віктор Жданов.

Відблиск

Драма

Пройти полон і тортури, а потім знову повертатися до “нормального” життя. Стрічка оповідає про військового хірурга, який був на Сході України під час бойових дій.

Він зміг пройти через пекельні знущання, та вдома чекає ще одне випробування: 12-річна донька, яка хоче бачити рідного батька таким, яким він був до полону. Відблиск — це рефлексія на актуальну зараз тему, як військові та лікарі мають навчитися жити без війни.

У головних ролях: Роман Луцький, Ніка Мислицька, Надія Левченко, Андрій Римарук, Ілля Шульга.

Бачення метелика

Драма

Що може бути страшнішим за полон у росіян? Хіба що полон жінки у росіян.

Аеророзвідниця на псевдо Метелик потрапляє в полон на довгих два місяці, після чого її обмінюють. Та уже вдома жінка розуміє — вона вагітна від наглядача, що її ґвалтував під час полону.

Зробити аборт чи народити ненависну дитину — що вибере головна героїня?

У головних ролях: Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, Наталія Ворожбит.

Я, Ніна

Документальний фільм

Рак є однією із найстрашніших хвороб людства. І пройти шлях до одужання буває дуже непросто. Стрічка Марисі Нікітюк оповідає про журналістку Ніну Сокіл, яка дізнається про діагноз та змушена йти на операцію.

Єдиною людиною, яка змогла стати точкою опори для жінки, стає її лікарка.

Я, Ніна є біографічною роботою про Яніну Соколову. Їй і належить ідея фільму, вона ж тут зіграла головну роль.

Памфір

Драма

26 січня великі екрани України побачать історію Памфіра, що намагався покинути колишнє життя. Після його повернення додому стається неочікуване: син головного героя підпалює молитовний дім.

Як тепер “замолити гріхи” та на що погодиться Памфір — дивись у фільмі.

У головних ролях: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.

Люксембург, Люксембург

Трагікомедія

Близнюки — це завжди одна команда. Доки Коля з дитинства знаходить проблеми і лізе в усі авантюри, його брат-близнюк Василь прикриває спину, хоча і проти таких витівок. І навіть в дорослому житті така командна робота не відходить.

У Люксембурзі помирає рідний батько близнюків. І попри те, що чоловік покинув хлопців ще у ранньому віці, Коля збирається їхати до чужої країни, щоб попрощатися. Натомість Вася робить усе, аби цьому завадити.

Один впевнений, що ця зустріч змінить їхнє життя, інший — що буде купа проблем. Обидва мають рацію.

У головних ролях: Раміл та Аміл Насірови, Людмила Саченко.

Між нами

Соціальна драма

Тебе мама не вчила, що наркотики — це погано?

З таким питанням звертається хлопець до головної героїні, яка залежна від психотропних речовин.

Клуби, нічне життя, випадкові зв’язки — згодом дівчина дізнається, що вагітна. Але є проблема: не пам’ятає, від кого саме. Лікарка, що може зробити аборт, раптом стає чи не єдиною подругою: та що їх пов’язує насправді?

Стрічка наводить на роздуми щодо цілком життєвих проблем та рішень, які здатні змінити життя кількох людей.

У головних ролях: Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євгеній Ламах.

Мавка

Мультиплікація

Хто з нас не любив Лісову пісню відомої Лесі Українки? Якщо такі є, то це їхня змога переосмислити сенс твору завдяки українській мультиплікації Мавка.

Про кохання двох абсолютно несхожих людей, які стоять на різних сторонах “барикад”, оповідає абсолютно лісова історія. Герої заговорять голосами Артема Пивоварова, Михайла Хоми, Юлії Саніної та Олени Кравець.

Довбуш

Історичний фільм

Олекса Довбуш став ледь не героєм усіх казок та оповідок нашого народу. Фільм Довбуш розповідає історію початку 18-го століття, коли хлопець став ватажком карпатських опришків та допомагав землякам попри тиск та полювання на нього польської шляхти.

Любов та зрада переплелися між собою так, що тепер їх надто важко розпізнати.

Стрічка є однією з найдорожчих фільмів в історії нашого кіно.

Окремо хочеться виділити ще один фільм, який точно не залишить байдужим тих, хто виріс на піснях легендарного Скрябіна.

Я, Побєда і Берлін

Фільм знятий за повістю Андрія Кузьменка

Автори кажуть, що прем’єра відбудеться одразу після перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Ми віримо, що біографічну стрічку за прозою талановитого виконавця можна буде переглянути на великих екранах уже незабаром.

Стрічка розповідає про молодого, амбітного та дуже авантюрного Кузьму, що на старій Побєді вирушає до Берліна, щоб купити там нового Мерса. На все у нього є лише три дні, бо хлопцям з гурту треба встигнути на концерт.

Повість Я, Побєда і Берлін є найвідомішою з книг авторства Кузьми.

Усі ці роботи — це гордість української індустрії кіно! Без перебільшень, Україна виходить на новий рівень якісних фільмів. Але якщо тобі більше до вподоби романтичні стрічки про кохання — не біда! У нашому іншому матеріалі ти зможеш знайти добірку фільмів про любов на будь-який смак.

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