Герої війни змінюються, але залишаються в серцях свого народу: Фільми про війну

Спочатку ми не вірили, що це колись станеться. Потім були у прострації від усвідомлення того, що вже відбулося. Один день відібрав наше звичне життя, чиєсь дитинство, юність та молодість. Тепер ми одного віку. Проте все так само прагнемо підтримки.

А що ліпше у цьому допоможе, аніж мистецтво кіно? Воно надихає, дає віру в щось краще і відповідає на безліч запитань, які до його перегляду і сформулювати було складно.

Багатьом з нас зараз важко дивитись позитивні і яскраві фільми. Пропонуємо переглянути наш топ-10 фільмів про війну, можливо, вони допоможуть знайти необхідні сенси та відповіді.

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Заповіти юності

Вони насолоджувались своєю молодістю, вірили у прекрасне кохання та сподівались на щасливе майбутнє. Це були її три Мушкетери й вона — майбутня письменниця Віра Бріттен.

Один улюблений брат Едвард, інший вірний друг Віктор та ще єдиний — кохання її життя Роланд. Усе змінила Перша світова війна.

Мюнхен. На порозі війни

З чого починалась Друга світова війна навряд чи хто точно скаже. Однак єдине зрозуміло — вона розділила не одне покоління.

Головні герої фільму колись були гарними друзями, а в переддень війни стали шпигунами по різні сторони барикад.

Лють

Мабуть, вже всі відчули на повну це почуття. А кадри з фільму бачили здебільшого у жартівливій озвучці. Однак фільм не про гумор, а про героїзм.

Головні герої у значній меншості. Це не 300 спартанців, а лише п’ять американців в одному танку, що намагаються завдати руйнівного удару у серце нацистської Німеччини.

З міркувань совісті

Здавалося б, на війну йдуть ті, хто готовий взяти до рук зброю. Однак на війні кожен, хто готовий робити все від себе залежне і ще трохи більше.

Рядовий Дезмонд Том Дос дійсно жив і був на війні, це не вигадана історія. Він був глибоко віруючою людиною, тому замість зброї він обрав порятунок поранених побратимів. Один з сотень тисяч, але не менш важливий.

Врятувати рядового Раяна

Було чотири брати, усі пішли воювати. Вижив лише один, і тепер його мають врятувати вісім відважних воїнів. Дехто не знає, як він виглядає, але готові ризикнути життям заради нього.

Так само, можна сказати про наших героїв із Маріуполя. Ми не знаємо, як вони виглядають, але готові заради них на все.

Нескорений

У житті Анджеліна Джолі підтримує українських біженців. У кінематографі — зняла фільм про нескореного воїна, що колись був олімпійським чемпіоном. На початку Другої світової війни він вступає до лав армії США.

Однак під час виконання одного із завдань, його літак зазнає катастрофи. Він та ще один член екіпажу рятуються, але потрапляють у полон до японців.

Проте жоден табір для військовополонених не зламає дух дійсно сильної людини.

Темні часи

Вінстон Черчилль, як часто згадують зараз цю визначну постать історії Другої світової війни. Поки одні страхітливо ховали голови під столи та готові були йти на переговори з кривавим диктатором, він незламно стояв на своєму — жодних компромісів з нацистами.

Історія повторюється, а величні фігури змінюють одне одного. Проте назавжди залишаються в серцях свого народу.

Кіборги

Вони вистояли, але не витримав бетон. Як часто ми чули цю фразу. Багато хто пишався, але навряд чи розумів, що ж там насправді відбувалось. Дивно колись було чути про обстріли та ракетні бомбардування.

Фільм розповідає історію про справжнім Кіборгів, яких інші звикли бачити лише у кіно. Однак мало хто знає, що вони назавжди серед нас – наші герої.

Черкаси

Ми ж пам’ятаємо куди йде російський воєнний корабель? Чудово, це була перевірка зв’язку. Автор фрази із Черкас і він точно помстився певним чином за однойменний корабель.

Фільм же розповідає про події, що відбувались на ньому у 2014 році. Екіпаж теж об’єднався проти загарбників і таким чином надихнув не одне українське серце.

Таємний клуб Гернсі любителів книг і пирогів з картопляного лушпиння

А що буде потім? Після перемоги? Частково цей фільм з чудернацькою назвою може пояснити та пов’язати воєнні реалії з післявоєнними фантазіями.

Головна героїня — письменниця — і лише після закінчення війни дізнається про події, що відбувались на єдиній окупованій німцями британській території острова Гернсі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фільми, де росіяни зазнають значного прочухана. І ні, це не традиційне звернення Володимира Зеленського до українського народу і не зведення даних Генштабу, а звичайне кіно.