Вічно дивитись можна на три речі. Топ фільмів, у яких росіяни зазнають поразки

Війна — це не привід позбавляти себе дозвілля. Зараз воно конче необхідне для емоційної розрядки.

А що може бути приємніше за те, як ворог програє? Пропонуємо вам підбірку фільмів, у яких росіяни зазнають поразки.

Залізна людина 2

Кіновсесвіт Marvel на роль поганця теж обрав росіянина. За сюжетом, винахідник Тоні Старк має проблеми зі здоров’ям після полону, до того ж він веде боротьбу за свій винахід-костюм проти влади США.

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Водночас десь у російській глибинці живе фізик і кримінальний геній Іван Ванко. Іван одержимий помстою Старку. Він будує свій суперкостюм та вирушає до Америки, щоб поквитатись.

Кіборги. Герої не вмирають

Український повнометражний художній фільм про бої за Донецький аеропорт. Це історія про героїв, які поклали своє життя заради того, щоб жили інші.

Фільм розповідає про двотижневе бойове чергування наших воїнів у вересні 2014 року.

Місія неможлива: Протокол Фантом

Так, це той самий фільм про підірваний Кремль! Агент Ітан Хант та його команда знову пішли на смертельну місію.

Вони намагаються спростувати свою причетність до бомбардування Червоної площі в Москві й знайти небезпечного злочинця Кобальта.

Російський спецагент Сидоров ускладнює бойове завдання своєю присутністю і ставить під загрозу виконання місії.

U311 Черкаси

Український художній фільм про захист морського тральщика, заблокованого російськими військами у Донузлавській бухті у березні 2014 року під час анексії Криму Російською Федерацією.

Серед інших військових кораблів, які здають позиції, Черкаси залишається єдиним, який не готовий іти на поступки ворогові.

Літак президента

Президент США Джеймс Маршалл зі своєю сім’єю та партнерами по роботі вилітає до Штатів.

Однак літак захоплюють російські терористи.

Вони погрожують вбивством заручників, якщо їхнього ув’язненого лідера, генерала Радека, не буде звільнено. Президенту доводиться боротися за життя близьких йому людей і майбутнє людства.

Атлантида

Український постапокаліптичний фільм-антиутопія. Події відбуваються у 2025 році.

Після війни Сергій повертається додому, на схід України. Він намагається знайти собі роботу, але всі підприємства закрилися, зона стала нежилою.

Герой страждає від посттравматичного синдрому, дії відбуваються на тлі екологічної катастрофи.

Роккі 4

У легендарній франшизі Роккі також дали росіянам прочухана. Саме ця частина стала найприбутковішою.

Цей фільм розповідає про спортивну поразку радянського боксера Івана Драго. Роккі ж бився за свого друга, Аполло Кріда, який загинув на ринзі через Івана.

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