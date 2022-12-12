Вечно смотреть можно на три вещи. Топ фильмов, в которых россияне терпят поражение

Война — это не повод лишать себя досуга. Сейчас он необходим для эмоциональной разрядки.

А что может быть приятнее того, как враг проигрывает? Предлагаем вам подборку фильмов, в которых россияне терпят поражение.

Железный человек 2

Киновселенная Marvel в качестве негодяя тоже выбрала россиянина. По сюжету, у изобретателя Тони Старка начинаются проблемы со здоровьем после плена, к тому же он ведет борьбу за свое изобретение-костюм против властей США.

Сейчас также смотрят

В то же время где-то в русской глубинке живет физик и криминальный гений Иван Ванко. Иван одержим местью Старку. Он строит свой суперкостюм и отправляется в Америку, чтобы свести счеты.

Киборги. Герои не умирают

Украинский полнометражный художественный фильм о боях за Донецкий аэропорт.

Это история о героях, которые положили свою жизнь ради того, чтобы жили другие. Фильм рассказывает о двухнедельном боевом дежурстве наших воинов в сентябре 2014 года.

Миссия невыполнима: Протокол Фантом

Да, это тот самый фильм о взорванном Кремле! Агент Итан Хант и его команда снова пошли на смертельную миссию.

Они пытаются опровергнуть свою причастность к бомбардировке Красной площади в Москве и обнаружить опасного преступника Кобальта.

Российский спецагент Сидоров усложняет боевую задачу своим присутствием и ставит под угрозу выполнение миссии.

U311 Черкассы

Украинский художественный фильм о защите морского тральщика, заблокированного российскими войсками в Донузлавской бухте в марте 2014 во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Среди других военных кораблей, сдающих позиции, Черкассы остается единственным, не готовым идти на уступки врагу.

Самолет президента

Президент США Джеймс Маршалл со своей семьей и партнерами по работе вылетает в Штаты.

Однако самолет захватывают российские террористы.

Они угрожают убийством заложников, если их заключенный лидер, генерал Радек не будет освобожден. Президенту приходится бороться за жизнь близких ему людей и будущее человечества.

Атлантида

Украинский постапокалиптический фильм-антиутопия. События происходят в 2025 году.

После войны Сергей возвращается домой, на восток Украины. Он пытается найти себе работу, но все предприятия закрылись, зона стала нежилой.

Герой страдает от посттравматического синдрома, действия происходят на фоне экологической катастрофы.

Рокки 4

В легендарной франшизе Рокки также сделали россиянам взбучку. Именно эта часть стала самой прибыльной.

Этот фильм рассказывает о спортивном поражении советского боксера Ивана Драго. Рокки же дрался за своего друга, Аполло Крида, погибшего на ринге из-за Ивана.

А тут читай эксклюзивное интервью с режиссером фильма Клондайк Мариной Эр Горбач о номинации на Оскар, судьбе украинской культуры и женщине на войне.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!