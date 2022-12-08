Почувствовать настоящий нерв войны: как проходят съемки фильмов о нашей борьбе вместе с военными

О смелости, храбрости, мужестве и героизме украинцев должен знать весь мир. Кроме новостей, нужно рассказывать о войне другими способами, которые привлекут внимание.

Поэтому уже сейчас в Украине проходят съемки кинолент о войне. Впервые в истории украинского кинематографа над ними трудятся военнослужащие.

Сейчас к выходу готовят два проекта — художественный фильм Українські воєнні історії и документальную лента Готові до спротиву. Создатели фильмов рассказали о своей работе Фактам ICTV.Life.

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Режиссер Ахтем Сеитаблаев отмечает, что фильм на 95% основан на реальных событиях, несмотря на то, что он художественный. По его словам, цель фильма — рассказать истории людей, которые с гражданских стали специалистами, осведомленными в военном деле.

Снимали фильмы в Харьковской, Киевской и Одесской областях. Специально для съемок разминировали некоторые территории.

Одним из продюсеров фильма является Алексей Дмитрашковский, отдавший Вооруженным силам более 25 лет. Мужчина уверен, что ни одна киноплощадка не может воспроизвести атмосферу реального боя.

— Это совсем другая атмосфера, совсем другое отношение к актерам. Обычно на съемочной площадке в мирное время есть такой элемент пафоса, когда приезжает актер, вокруг него все бегают.

Здесь совсем иначе, здесь актер снялся, взял лопату и пошел копать окоп, — отмечает Алексей Дмитрашковский.

Предварительно планируется, что Українські воєнні історії выйдут на экраны в феврале следующего года. Фильм будет состоять из трех новелл, есть вестерн, драма и даже комедия.

Также параллельно продолжаются съемки Готові до спротиву. Его негласно назвали антологией о каждой бригаде ТрО.

Актер Алексей Тритенко, тоже терробороновец, присоединился к творческой группе. Он признается, его поразила взвешенность собратьев.

— Они были спокойны, как удавы. И это настолько вдохновило и даже озадачило поначалу. А потом пришло осознание, что ты один из них. Поэтому ты должен быть максимально уместным и целесообразным, — добавляет Алексей Тритенко.

Замминистра Анна Маляр говорит, что такой фильм можно назвать нервом войны, потому что его нельзя почувствовать по заголовкам новостей.

— То, что сейчас создают вместе гражданские и военные, — это настоящее, живое, натуральное искусство. Это наш с вами нерв войны, — говорит она.

Украинским кино заинтересовался мир. Ранее мы рассказывали об украинских фильмах на Netflix.

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Фото: Олег Пальчик