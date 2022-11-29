Показать эмоции настоящих людей: где и когда можно посмотреть новый документальный фильм Область героев

В кинотеатрах Украины стартовала первая кинолента, снятая во время войны! Фильм Область героев — это кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев, которые весной этого года спасали гражданское население из прифронтовых городов Киевской области.
В съёмках ленты актеры не участвовали, потому что вместо них на экране — настоящие герои, а все эмоции — это чувства людей, переживших весь ужас войны.
В съёмках ленты актеры не участвовали, потому что вместо них на экране — настоящие герои, а все эмоции — это чувства людей, переживших весь ужас войны.
Кинозрители, которые уже первыми успели посмотреть ленту, говорят: эмоции не подделать. А еще уверены, что через несколько лет юные украинцы смогут включить этот фильм и лучше понять, какой была война в 2022 году.
Кинопремьера стартовала сразу в 54 кинотеатрах страны. Сама лента посвящена волонтерам, которые ценой собственной жизни спасали тысячи людей во время полномасштабного вторжения России в Украину. Идея зародилась у Алексея Комаровского после того, что он увидел в Буче и в Ирпене.
Практически сразу авторы решили, что будут снимать не художественное кино, а документальную реконструкцию всего происходящего в Киевской области во время войны. Так что в основу киноленты легли пять историй реальных украинцев.
— Их было до сотни. Из этой сотни мы выбрали 30 историй. А из них должны были выбрать всего четыре или пять, и это было тяжелое решение, — признается автор проекта Алексей Комаровский.
Съемки фильма прошли максимально быстро — за три месяца.
Съемки фильма прошли максимально быстро — за три месяца.
Посмотреть фильм можно в кинотеатрах Украины, а потом его премьера состоится на телеканалах Украины. Все вырученные средства за просмотр в кинотеатрах пойдут на закупку обогревателей для детских домов.
А какой помнят оборону Киевской области наши военные — можешь узнать из материала. Четыре героя рассказывают о своей истории войны.
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