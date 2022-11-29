У кінотеатрах України стартувала перша кінострічка, знята під час війни! Фільм Область героїв — це кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців, що навесні цього року рятували цивільне населення з прифронтових міст Київщини.

У фільмуванні стрічки актори участі не брали, бо замість них на екрані — справжні герої, а всі емоції — це почуття людей, які пережили весь жах війни.

Кіноглядачі, які уже першими встигли переглянути стрічку, кажуть: емоції не підробити. А ще певні, що за кількадесят років юні українці зможуть увімкнути цей фільм та краще зрозуміти, якою була війна у 2022 році.

Кінопрем’єра стартувала одразу у 54 кінотеатрах країни. Сама стрічка присвячена волонтерам, які ціною власного життя рятують тисячі людей під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Ідея зародилася в Олексія Комаровського після того, що він побачив у Бучі та Ірпені.

Зараз також дивляться

Практично одразу автори вирішили, що зніматимуть не художнє кіно, а документальну реконструкцію всього, що відбувалося у Київській області під час війни. Тож в основу кінострічки лягли п’ять історій реальних українців.

— Їх було до сотні. З цієї сотні ми відібрали 30 історії. А з них мали вибрати лише чотири або п’ять, і це було важке рішення, — зізнається автор проекту Олексій Комаровський.

Знімання фільму пройшли максимально швидко — за три місяці.

Показати емоції справжніх людей: де та коли можна переглянути новий документальний фільм Область героїв / 4 Фотографії

Переглянути стрічку можна у кінотеатрах України, а згодом її прем’єра відбудеться на телеканалах України. Усі вторговані кошти за перегляд фільму у кінотеатрах підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків.

А якою пам’ятають оборону Київської області наші військові — можеш дізнатися з матеріалу. Чотири герої розповідають про свою історію війни.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!