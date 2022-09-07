Щоб зняти, прожили це знову — чим вражатиме фільм про окупацію Київщини Область героїв

Глибоко віруючий батько п’ятьох дітей і запальний атеїст. Молодий тато. Двоє ветеринарів. Юнак із квадрокоптером у руках. Усі — герої Київщини. Саме вони стали акторами кінореконтрукції березневої окупації Київщини. Область героїв — саме так називається стрічка, яку от-от побачить світ.

Область героїв — фільм про окупацію Київщини

Віроломна і зухвала атака, історичні бої і неймовірна самопожертва місцевих — усе це про оборону Київщини. Область вистояла і завдяки таким, як Олександр Акімов з Ірпеня.

25 лютого він вивіз рідних на Захід країни. Міг видихнути й забути про все, але повернувся. Щоб рятувати стареньких і прикутих до ліжок.

Ми підзвозили людей з того боку Романівського мосту. Багатьох вмовляли. Люди не розуміли, хто ти, чому приїхав, і ти пояснюєш, що за вами прислали родичі, ваші діти, — розповідає волонтер евакуації Олександр Акімов.

Понад 60 людей Олександр вивіз і виніс на руках. Усе це відбувалося під обстрілами.

Просто повз у ліс, це був найстрашніший момент, тому що здавалося, що я десь покажусь, і вони (російські окупанти — ред.) в мене будуть стріляти.

Легендарний Романівський міст поєднав і цих двох. Потім вони разом вивезли з приірпіння тисячі людей. Здавалося, антиподи по життю. Глибоко віруючий тато п’ятьох дітей Анатолій Єфимович і запальний відчайдушний 21-річний атеїст Олександр Дячок.

Навіть коли мене отець святий просив: “Толю, не їдь, ти батько п’ятьох дітей, ми їх не зможемо так захистити, як ти захистиш”, я йому сказав: “Андрію Миколайовичу, там у підвалах 500 людей”, — ділиться волонтер Анатолій Єфимович.

Люди перший раз мене бачать, і вони кажуть: “В нас є автомобіль”, і віддають ключі від машини, — розповідає волонтер Олександр Дячок.

Чоловіки згадують, як щільно лягали міни, як не припинялися обстріли.

Ведеш дідуся, а міна криє метрів 15 від тебе, земля летить за комір. Я розумію, якщо я навіть прихилюся, то дідусь просто впаде з цієї відмостки, — згадує Анатолій.

— Ти просто був як звір, на якого полюють. Їдеш, намагаєшся дожити до вечора і щось зробити корисне, — каже Олександр.

Коли вийде фільм Область героїв

Зовсім скоро про цих людей дізнається весь світ. А ще про 15-річного корегувальника вогню з дроном і молодих ветеринарів, яким довелося оперувати дітей.

Стрічка Область героїв — перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців.

У такі моменти твій розум каже, що треба тікати звідси, це все того не варте, але ти віриш у власні сили і ти далі продовжуєш свою роботу, — тизер з фільму.

Принципово, хоч і ризиково було й те, що в цьому фільмі головні ролі зіграли реальні люди без жодного досвіду в кіно.

Це кінореконструкція вчинків простих українців, от чому вони грають самі себе. Я пішов на цей ризик, переживав, що вийде недобре, але все було чудово, вони не грали, вони переживали ці моменти знову й знову, — розповідає продюсер фільму Олексій Комаровський.

Обласна влада абсолютно підтримала ідею, дала всі можливі доступи, допомогла з локаціями. Фільм зняли менш ніж за три місяці. Це рекордні терміни.

Ті, хто надавав інформацію, хто вивозив людей з окупації — вони точно не мають бути забуті, ми маємо говорити про їхні вчинки. Ці люди справжні герої, хоча вони звичайні мешканці Київської області, — каже голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Стрічка Область героїв вийде в український прокат уже цієї осені, а потім запланована світова прем’єра — про вільних людей вільної країни.

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