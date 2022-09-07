Чтобы снять, прожили это снова — чем удивит фильм об оккупации Киевской области Область героев

Глубоко верующий отец пятерых детей и вспыльчивый атеист. Молодой папа. Двое ветеринаров. Парень с квадрокоптером в руках. Все они — герои Киевской области. Именно они стали актерами кинореконструкции мартовской оккупации Киевской области. Область героев — так называется лента, которую вот-вот увидит мир.

Область героев — фильм об оккупации Киевской области

Вероломная и дерзкая атака, исторические бои и невероятные самопожертвы местных — все это об обороне Киевской области. Область выстояла и благодаря таким, как Александр Акимов из Ирпеня.

25 февраля он увез родных на Запад страны. Мог выдохнуть и забыть обо всем, но вернулся. Чтобы спасать стариков и прикованных к кроватям.

Мы подвозили людей с той стороны Романовского моста. Многих уговаривали. Люди не понимали, кто ты, почему приехал, и ты объясняешь, что за вами прислали родственники, ваши дети, — рассказывает волонтер эвакуации Александр Акимов.

Более 60 человек Александр вывез и вынес на руках. Все это происходило под обстрелами.

Просто полз в лес, это был самый страшный момент, потому что казалось, что я где-то покажусь, и они (российские оккупанты — ред.) в меня будут стрелять.

Легендарный Романовский мост объединил и этих двоих. Затем они вместе вывезли из-под Ирпеня тысячи людей. Казалось, антиподы по жизни. Глубоко верующий папа пятерых детей Анатолий Ефимович и вспыльчивый, отчаянный 21-летний атеист Александр Дячок.

Даже когда меня отец святой просил: “Толя не уезжай, ты отец пятерых детей, мы их не сможем так защитить, как ты защитишь”, я ему сказал: “Андрей Николаевич, там в подвалах 500 человек”, — делится волонтер Анатолий Ефимович.

Люди впервые меня видят, и они говорят: “У нас есть автомобиль”, и отдают ключи от машины, — рассказывает волонтер Александр Дячок.

Мужчины вспоминают, как плотно ложились мины, как не прекращались обстрелы.

Ведешь дедушку, а мина кроет метрах в 15 от тебя, земля летит за шиворот. Я понимаю, если я даже наклонюсь, то дедушка просто упадет с этой отмостки, — вспоминает Анатолий.

— Ты просто был как зверь, за которым охотятся. Едешь, пытаешься дожить до вечера и что-то сделать полезное, — говорит Александр.

Когда выйдет фильм Область героев

Совсем скоро об этих людях узнает весь мир. А еще о 15-летнем корректировщике огня с дроном и молодых ветеринарах, которым пришлось оперировать детей.

Кинолента Область героев — это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев.

В такие моменты твой разум говорит, что надо убегать отсюда, это все того не стоит, но ты веришь в собственные силы и дальше продолжаешь свою работу, — тизер из фильма.

Принципиально, хоть и рискованно было и то, что в этом фильме главные роли сыграли реальные люди без всякого опыта в кино.

Это кинореконструкция поступков простых украинцев, вот почему они играют сами себя. Я пошел на этот риск, переживал, что получится нехорошо, но все было прекрасно, они не играли, они переживали эти моменты снова и снова, — рассказывает продюсер фильма Алексей Комаровский.

Областные власти абсолютно поддержали идею, дали все возможные доступы, помогли с локациями. Фильм сняли менее чем через три месяца. Это рекордные сроки.

Те, кто предоставлял информацию, кто вывозил людей из оккупации — они точно не должны быть забыты, мы должны говорить об их поступках. Эти люди настоящие герои, хотя они обычные жители Киевской области, — говорит председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Область героев выйдет в украинский прокат уже этой осенью, а после этого запланирована мировая премьера о свободных людях свободной страны.

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