Это талисман, который оберегают: как на самом деле мужчины относятся к женщинам в армии

Женщины уже полгода воюют на фронте с мужчинами. Они демонстрируют большую силу и храбрость. Кажется, что военное дело — не для женщин, но украинки мотивированные и сильные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в интервью Маше Ефросининой, как мужчины относятся к женщинам в армии. Это трогает до слез!

По словам Маляр, женщина на фронте — это всегда сложно, и не зря в любой стране в силовых ведомствах больше мужчин. Это связано с характером работы. Речь идет не только о физических нагрузках и отсутствии бытового комфорта, но и о том, что нет возможности полноценно быть с семьей и заниматься детьми.

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Сейчас Украина находится в горячей фазе войны, потому у женщин совсем не кабинетная работа.

— Украинская армия имеет свою особенность, о которой рассказывают сами мужчины. Если во взводе есть женщина, несмотря на то, что она в военной форме, мужественная, сильная, профессионально стреляет, к ней очень нежно относятся мужчины.

Она — их талисман, который они оберегают, — делится Маляр.

Она рассказала о том, что трогает больше всего:

— Для мужчин самое страшное, когда с женщиной в подразделении на фронте что-то случается — ранение или, не дай Бог, гибель. Им кажется, что они (мужчины — ред.) недосмотрели. Командиры рассказывают, что вывести из состояния переживания мужское подразделение после этого очень сложно.

Это красноречиво говорит о наших украинских мужчинах, — отметила заместитель министра.

То, что наши женщины мотивированы — это правда. Они даже показывают своим примером мужчинам, как нужно служить. Ранее мы рассказывали историю боевого медика Лидии, которая спасает жизнь на фронте.

Фото: accidental_moon_genious / Instagram

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