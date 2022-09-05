Рассказы

Показать своим примером, как нужно служить. История боевого медика Пилюли, которая не сомневалась в решении идти воевать

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 сентября 2022, 11:00
Історія бойової медикині Лідії про службу на фронті
Фото: Instagram

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