Показать своим примером, как нужно служить. История боевого медика Пилюли, которая не сомневалась в решении идти воевать

За восемь лет войны в нашей стране выросло целое поколение сознательных украинцев. Подростки, которые слышали о войне или убегали от нее, сейчас защищают Украину, наверное, с наибольшей мотивацией. Лидии всего 21 год, однако она не сомневалась, идти ли на войну. Даже решила своим примером показать, как защищать Украину.

Она — боевой медик с позывным Пилюля. Спасает жизни, прячется от ракет и учит бойцов тактической медицине на фронте. Ее историю рассказали в проекте Землячки.

— Ребята пришли очень мотивированные. Каждый стремится защитить свою семью, свой дом, свою страну. Мы готовы идти до последнего, сдаваться никто не собирается, — утверждает Лидия.

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О начале войны

Полномасштабная война застала девушку в Одессе, там она жила последние три года. Когда услышала взрывы, сперва подумала, что так громко вывозят мусор. Однако когда открыла чат с коллегами, поняла — началась война. Девушка начала собирать вещи и поехала в Измаил к матери, ведь та была одна.

По специальности Лидия медицинская сестра, ей легко дается все, что связано с медициной.

— Возможно, при других обстоятельствах, я подумала бы идти ли служить или нет… Но когда вокруг меня 99% пытались спрятаться, я не выдержала и решила своим примером показать, что нужно защищать свой дом, свою страну, — говорит медик.

Самое сложное на войне

Лидия рассказывает о своем характере. Признается: не любит подчиняться.

Мама больше всего волновалась именно из-за этого. Говорит: “Ты не из тех, кто будет слушать, молчать и делать. Тебя оттуда выгонят”, — вспоминает девушка.

Также Лидия жалуется на женские проблемы и болезни. Однако говорит, что парни все понимают, поддерживают и пытаются улучшить условия. А на вопрос о самом страшном на войне, отвечает так:

— Страшно, наверное, всем. Страшнее ожидание смерти, чем сама смерть. Не хочется умереть от ракеты в казарме. Но никогда не знаешь, куда прилетит, — делится Лидия.

Медик проводит занятия для военных. Говорит, что все проходит весело. Бойцы пытаются воспроизводить все, что показывает девушка, понимают — нужно уметь не только стрелять. Нужно знать, как помочь себе и товарищу.

Не забывать о реальности

Несмотря на то, что украинцы вдохновляются подвигами ВСУ, Лидия просит не забывать, что ситуация действительно страшная.

Добрые ребята, улыбки, веселье — это, конечно, очень хорошо. Но не нужно забывать, что идет война. Жестокая война.

— Когда лежишь в блиндаже, прямо туда прилетают снаряды. Здесь и контузии, и травмы. Каждый шаг на фронте — неизвестность, — подчеркивает медик.

Она просит украинцев не забывать о реальности. Уверяет: все будет хорошо, ведь мы — невероятный народ! А для оккупантов она может подготовить пакеты и верит, что России придет конец.

Ранее мы рассказывали историю пограничника Арея из Донецка, который еще ребенком увидел всю жестокость войны.

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