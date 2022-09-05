Розповіді

Показати своїм прикладом, як треба служити. Історія бойової медикині Пілюлі, яка не вагалася у рішенні йти воювати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 11:00
Історія бойової медикині Лідії про службу на фронті
Фото: Instagram

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