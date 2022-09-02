В 11 лет видел все проявления “русского мира”: как выросло поколение войны

Задумывались ли мы о том, что дети российско-украинской войны уже давно не дети? В буквальном смысле поколение этих детей уже выросло и стало к обороне государства свежей кровью. Эта история — про пограничника Арея и его истории войны.

Детство под канонаду стрельбы

Война в 2014 году застала его в родном Донецке. Арей говорит: он слышал и видел все проявления русского мира.

В 11 лет я видел на улице зарезанных людей. Я знал об очень многих таких случаях.

С тех пор поведение россиян не изменилось: они тогда грабили супермаркеты, избивали людей и устраивали потасовки с гражданскими мужчинами.

Сейчас также смотрят

В 2022 году война не стала неожиданностью для Арея: это было понятно еще с прошлой весны, когда Россия начала накапливать свои войска вблизи границ Украины. Но вход россиян был для пограничника странным: враг был уверен, что никакой защиты границы у Украины нет.

— Они входили в железных касках, не все имели бронежилеты. Их очень быстро накрыло минометным огнем.

Читать по теме Кто такие храбрецы и где их искать — рассказал военный и автор бестселлера Следы на дороге Валерий Маркус История автора книги Следы на дороге Валерия Маркуса: о службе и медийности на фронте

Война в 2022 году

Боевое крещение юноша прошел в Волновахе. Рассказывает — это было его важнейшее сражение.

Я не мог быть рядом со своей мамой, у которой в те дни был день рождения.

Украинский воин говорит: ни одно село Донецкой области не было сдано без боя. Украинские военные всегда искренне верят в свою победу и обещают местным жителям не сдать населенный пункт под оккупацию.

Когда Арей начинает говорить о Марьинке — подытоживает свою службу там словами:

— Марьинка — это место, где россияне устают стрелять после девяти вечера, но продолжают лезть на нас.

Но мы готовы вгрызаться зубами в родную землю, чтобы ее отвоевать. Россиянам всегда было “мало” — это наш извечный враг.

Дети Героев — два слова, которые несут сильные эмоции. Война забрала жизни многих героев, оставив их детей без опеки. Кто помогает детям, потерявшим на войне одного или двух родителей — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram, чтобы не пропустить важные новости Украины и мира!