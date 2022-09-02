В 11 лет видел все проявления “русского мира”: как выросло поколение войны

Задумывались ли мы о том, что дети российско-украинской войны уже давно не дети? В буквальном смысле поколение этих детей уже выросло и стало к обороне государства свежей кровью. Эта история — про пограничника Арея и его истории войны.
Война в 2014 году застала его в родном Донецке. Арей говорит: он слышал и видел все проявления русского мира.
В 11 лет я видел на улице зарезанных людей. Я знал об очень многих таких случаях.
В 11 лет я видел на улице зарезанных людей. Я знал об очень многих таких случаях.
С тех пор поведение россиян не изменилось: они тогда грабили супермаркеты, избивали людей и устраивали потасовки с гражданскими мужчинами.
Unsplash
В 2022 году война не стала неожиданностью для Арея: это было понятно еще с прошлой весны, когда Россия начала накапливать свои войска вблизи границ Украины. Но вход россиян был для пограничника странным: враг был уверен, что никакой защиты границы у Украины нет.
— Они входили в железных касках, не все имели бронежилеты. Их очень быстро накрыло минометным огнем.
Боевое крещение юноша прошел в Волновахе. Рассказывает — это было его важнейшее сражение.
Я не мог быть рядом со своей мамой, у которой в те дни был день рождения.
Я не мог быть рядом со своей мамой, у которой в те дни был день рождения.
Украинский воин говорит: ни одно село Донецкой области не было сдано без боя. Украинские военные всегда искренне верят в свою победу и обещают местным жителям не сдать населенный пункт под оккупацию.
Когда Арей начинает говорить о Марьинке — подытоживает свою службу там словами:
— Марьинка — это место, где россияне устают стрелять после девяти вечера, но продолжают лезть на нас.
Но мы готовы вгрызаться зубами в родную землю, чтобы ее отвоевать. Россиянам всегда было “мало” — это наш извечный враг.
Но мы готовы вгрызаться зубами в родную землю, чтобы ее отвоевать. Россиянам всегда было “мало” — это наш извечный враг.
Дети Героев — два слова, которые несут сильные эмоции. Война забрала жизни многих героев, оставив их детей без опеки. Кто помогает детям, потерявшим на войне одного или двух родителей — читай в материале.
Подписывайся на наш Telegram, чтобы не пропустить важные новости Украины и мира!