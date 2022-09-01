Дети Героев: откуда ждать помощи тем, кто потерял на войне одного или обоих родителей?

Официально из-за войны сиротами стали более 3 тыс. детей, но это количество далеко от реальности. К сожалению, дети, потерявшие одного или обоих родителей, навсегда покалечены “русским миром”.

В апреле в Украине основали Благотворительный фонд Дети Героев, призванный оказывать качественную комплексную помощь детям, оставшимся без родительской опеки или потерявшим одного из родителей.

Фонд сопровождает 600 детей, но до конца года планирует взять под опеку около 5 тыс. Для желающих поддержать организацию и ее подопечных на сайте доступны реквизиты и истории тех, кого называют Дети Героев.

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Какую помощь оказывает Благотворительный фонд Дети Героев?

Экстренная помощь. Фонд помогает эвакуировать детей с опасных территорий и оказывает помощь в других срочных вопросах.

Регулярная финансовая помощь. Каждый подопечный, имеющий соответствующие документы, получает 5 тыс. гривен как первую финансовую помощь, 2 тыс. гривен ко дню рождения и денежную помощь на День защиты детей и другие праздники.

Также родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда.

Социализация . С подопечными и опекунами работают психологи и педагоги, фонд устраивает лагеря отдыха как по Украине, так и за рубежом. Также есть в доступе разные виды психологической терапии.

. С подопечными и опекунами работают психологи и педагоги, фонд устраивает лагеря отдыха как по Украине, так и за рубежом. Также есть в доступе разные виды психологической терапии. Live Assistance — это помощь на всех этапах пребывания в Фонде, предоставляемая личным помощником семьи, также юридическая помощь и проработка дополнительных запросов от семей.

Образование . С помощью благотворительного фонда дети имеют доступ к обучению в школах, дошкольной подготовке, а также атрибутам для возобновления онлайн-обучения.

. С помощью благотворительного фонда дети имеют доступ к обучению в школах, дошкольной подготовке, а также атрибутам для возобновления онлайн-обучения. Менторство и карьерная ориентация. Кроме профильных лагерей и помощи в поступлении в вузы, подопечные имеют возможность пообщаться с украинскими звездами и медийными лицами.

Такие программы очень помогают детям восстановиться после травматического опыта войны. К счастью, волонтерские движения создают программы для психологической и физической помощи детям и женщинам — об одной из таких можно прочитать в нашем материале.

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