Дети Героев: откуда ждать помощи тем, кто потерял на войне одного или обоих родителей?

Официально из-за войны сиротами стали более 3 тыс. детей, но это количество далеко от реальности. К сожалению, дети, потерявшие одного или обоих родителей, навсегда покалечены “русским миром”.
В апреле в Украине основали Благотворительный фонд Дети Героев, призванный оказывать качественную комплексную помощь детям, оставшимся без родительской опеки или потерявшим одного из родителей.
Фонд сопровождает 600 детей, но до конца года планирует взять под опеку около 5 тыс. Для желающих поддержать организацию и ее подопечных на сайте доступны реквизиты и истории тех, кого называют Дети Героев.
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Также родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда.
Также родителям помогают обрести финансовую стабильность. Кроме прямой финансовой помощи, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда.
Такие программы очень помогают детям восстановиться после травматического опыта войны. К счастью, волонтерские движения создают программы для психологической и физической помощи детям и женщинам — об одной из таких можно прочитать в нашем материале.
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