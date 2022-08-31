Восстановление во время войны: программа для женщин и детей. Узнай, кто и как может принять участие

Война в Украине длится уже полгода. Тысячи семей пострадали от российской агрессии. Однако нужно находить силы жить дальше.

Программа Восстановление во время войны направлена ​​на поддержку женщин и детей, чья жизнь была разрушена оккупантами.

Программа Восстановления во время войны действует в Украине с мая этого года. Принять участие в ней могут женщины с детьми от 2 до 17 лет, которые:

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временно или необратимо потеряли мужа/кормильца при наличии статуса ВПЛ;

находились длительное время в оккупации или в осаде под постоянными обстрелами;

безвозвратно потеряли члена семьи в результате военных действий.

В программе уже приняли участие более 200 женщин. Участницы и их дети получают всестороннюю, глубокую психологическую поддержку.

Как проходит программа Восстановление во время войны

Участники программы получат трехнедельное проживание в пансионате или туристической базе Украины. За этот период они посещают групповые и индивидуальные занятия с психологами, занимаются телесной терапией, арт-терапией и другими занятиями.

Дети присоединяются к разработанным для них группам с семейным психологом, участвуют в разнообразных развивающих занятиях.

Также участники программы могут поехать на экскурсию по уголкам региона.

Семьи обеспечиваются жильем, питанием, страхованием на срок участия и трансфером к месту проведения программы.

Как стать участницей программы

Если ты соответствуешь критериям программы, можешь заполнить специальную анкету. Далее твою анкету детально изучат, а специальная комиссия из специалистов сделает окончательный вывод.

Каждую участницу в течение срока программы сопровождает закрепленный за ней волонтер и помогает со всеми организационными вопросами. Если у тебя будет желание продолжить работу с психологом после завершения программы дистанционно, организаторы помогут в решении этого вопроса.

Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда все украинцы слишком напряжены. Поэтому нужно аккуратно подбирать выражения и фразы, чтобы случайно не обидеть кого-то. Раньше мы рассказывали, как толерантно общаться во время войны.

Фото: Вероники Зисельс, Елены Заславской, а также участниц программы

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