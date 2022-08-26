Уважай чужие границы и эмоции — советы психолога, как толерантно общаться во время войны

Война сплотила украинцев вокруг общей цели, однако как бы это парадоксально ни звучало, налаживание социальных контактов друг с другом стало тяжелее.

Ведь каждый из людей ныне имеет свою историю войны. Поэтому нужно быть более чувствительными и осторожными в общении как с военными, так и с гражданскими.

Практический психолог, кандидат психологических наук Дария Отич поделилась с изданием ZN,UA советами, как правильно коммуницировать со своим окружением во время войны.

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Как общаться с людьми во время войны

Не делай выбор за своего собеседника. Каждый взрослый человек должен быть активным участником своей жизни и иметь контроль над своими решениями.

Каждый взрослый человек должен быть активным участником своей жизни и иметь контроль над своими решениями. Уважай чужие границы. Прежде чем помочь, спроси человека, действительно ли ему это нужно. Иначе даже благие намерения могут восприниматься как насилие. Важно не касаться чужого тела без разрешения. Так что объятия не всегда уместны.

Прежде чем помочь, спроси человека, действительно ли ему это нужно. Иначе даже благие намерения могут восприниматься как насилие. Важно не касаться чужого тела без разрешения. Так что объятия не всегда уместны. Не пытайся самостоятельно объяснить поведение других. На события во время войны каждый реагирует по-разному. Так что лучше спросить прямо, что стало причиной того или иного поступка.

Не жалей, а сопереживай. Жалость лишает человека силы, а сопереживание поддерживает в сложные времена.

Жалость лишает человека силы, а сопереживание поддерживает в сложные времена. Не обесценивай эмоции других. Не стоит сравнивать жизненные ситуации разных людей и их реакции на это. Переживший страшные события имеет право испытывать любые эмоции: от горя до ярости.

Не стоит сравнивать жизненные ситуации разных людей и их реакции на это. Переживший страшные события имеет право испытывать любые эмоции: от горя до ярости. Выдерживай эмоции других. Очень важно понимать, что человеку нужно в этот момент: рассказать свою историю или наоборот — просто вместе помолчать. Главное — быть рядом.

Радуйся жизни. Никому лучше не станет, если тебе плохо. Да и с удрученным видом вряд ли можно кому-то помочь. Однако и притворяться, будто войны нет, тоже будет странно. Найди баланс и помогай стране на своем месте.

Никому лучше не станет, если тебе плохо. Да и с удрученным видом вряд ли можно кому-то помочь. Однако и притворяться, будто войны нет, тоже будет странно. Найди баланс и помогай стране на своем месте. Не используй в разговоре фразы “Я тебя понимаю”, “Ох ты же бедненький/-ая!”, “Тебе нужно…”, “Все будет хорошо”, “Время заживет раны” и т.д. Они не работают. Лучше быть рядом и преодолевать жизненные трудности вместе.

“Я тебя понимаю”, “Ох ты же бедненький/-ая!”, “Тебе нужно…”, “Все будет хорошо”, “Время заживет раны” и т.д. Они не работают. Лучше быть рядом и преодолевать жизненные трудности вместе. Поддержи здоровые привычки человека. Ведь забота о себе дает не только физический, но и психологический ресурс.

Дозируй информацию о военных действиях. Когда человек вырвался из ада войны и находится в относительно безопасном месте, чрезмерное количество новостей с горячих точек каждый раз возвращает его в травматические воспоминания. Так что контролируй информационный поток.

Когда человек вырвался из ада войны и находится в относительно безопасном месте, чрезмерное количество новостей с горячих точек каждый раз возвращает его в травматические воспоминания. Так что контролируй информационный поток. Строи планы на общее будущее , но только с согласия собеседника! В противном случае это может восприниматься как психологическое давление и вызывать сопротивление.

, но только с согласия собеседника! В противном случае это может восприниматься как психологическое давление и вызывать сопротивление. Обеспечь базовые потребности для человека. Чтобы чувствовать себя в безопасности, организму нужно чувствовать, что его насущные потребности удовлетворяются: питание, сон, гигиена и т.д. Впрочем, не стоит человека заставлять делать то, что ему сейчас не хочется.

Враг только и ждет, когда мы начнем ссориться и не доверять друг другу. Ведь именно так нашу страну можно будет одолеть. Читай, как украинцам поладить друг с другом во время войны и быть более толерантными.

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