Уважай чужие границы и эмоции — советы психолога, как толерантно общаться во время войны

Война сплотила украинцев вокруг общей цели, однако как бы это парадоксально ни звучало, налаживание социальных контактов друг с другом стало тяжелее.
Ведь каждый из людей ныне имеет свою историю войны. Поэтому нужно быть более чувствительными и осторожными в общении как с военными, так и с гражданскими.
Практический психолог, кандидат психологических наук Дария Отич поделилась с изданием ZN,UA советами, как правильно коммуницировать со своим окружением во время войны.
Враг только и ждет, когда мы начнем ссориться и не доверять друг другу. Ведь именно так нашу страну можно будет одолеть. Читай, как украинцам поладить друг с другом во время войны и быть более толерантными.
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