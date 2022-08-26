Психология

Уважай чужие границы и эмоции — советы психолога, как толерантно общаться во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 26 августа 2022, 15:00
Як спілкуватись з людьми під час війни - поради психолога
Фото: Pexels

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