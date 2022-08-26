Поважай чужі кордони та емоції — поради психологині, як толерантно спілкуватись під час війни

Війна згуртувала українців навколо спільної мети, проте як би це парадоксально не звучало, налагодження соціальних контактів одне з одним стало важчим.
Адже кожен з людей нині має власну історію війни. Тому потрібно бути більш чутливими та обережними у спілкуванні як з військовими, так і з цивільними.
Практична психологиня, кандидатка психологічних наук Дарія Отич поділилась з виданням ZN,UA порадами, як правильно комунікувати зі своїм оточенням під час війни.
Ворог лише й чекає, коли ми почнемо сваритися та не довіряти одне одному. Адже саме так нашу країну можна буде здолати. Читай, як українцям порозумітись одне з одним під час війни та бути більш толерантними.
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