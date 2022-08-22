Жодних слів про те, що час лікує: як написати співчуття людині, яка втратила близьких

З кожним влучанням ворожої ракети по українському місту ми бачимо чимало фото трагедії та чергову кількість загиблих. Однак для когось кожна людина з того списку була найдорожчою у світі.

Та попри те, що кожен у цій війні щось або когось втратив, почуття болю у всіх різне. Проте ми завжди прагнемо підтримати тих, хто опинився у складній ситуації. Але як це правильно зробити?

Психолог та психотерапевт Катерина Клюшниченко розповіла, як підібрати слова, щоб висловити своє співчуття людині, яка втратила близьких.

З чого почати розмову

Насамперед важливо прямо сказати, що ти співчуваєш втраті. Це можна зробити простими словами “мої співчуття”, але не варто вигадувати надто складні конструкції та шукати зайві слова.

На початковій стадії горювання людина буде шукати розуміння та підтримки, але водночас буде надзвичайно вразливою. Тому не варто одразу намагатись відволікати її від того, що сталось.

Що говорити людині, яка втратила близьких

Одне неправильно дібране слово може завдати нового болю, тому варто зробити своє висловлювання максимально коротким та чітким, але водночас досить щирим та чуттєвим.

Необхідно також проявити повагу до людини, якої не стало. Для цього потрібно сказати, що гарного про неї можна згадати. Приємні спогади допоможуть її близьким пережити втрату та зберегти добру пам’ять.

Для того, щоб підтримати людину, яка знаходиться у стані горювання, потрібно запропонувати їй допомогу. Це буде дуже доречно, навіть якщо це буде просте запитання, чим можна зарадити її болю.

Навіть проста пропозиція допомоги чи висловлення своєї готовності стати у пригоді теж може підтримати людину, яка шукає опори.

Також якщо вона просто хоче поплакати, потрібно дати їй таку можливість. У таких ситуаціях найімовірніше слова не допоможуть, тому краще промовчати та обійняти людину.

Що не можна говорити людині, яка втратила близьких

В жодному разі не можна порівнювати втрату людини з таким горем в іншій сім’ї. Кожен випадок індивідуальний, і усі люди відчувають його по-своєму.

Розповідати про те, що комусь гірше, або хтось може зрозуміти втрату близької людини, теж не потрібно. Це буде знецінювати почуття болю, чим буде лише збільшувати його.

Також не варто говорити, що можна знайти заміну будь-який людині. Для того, хто її втратив, вона була особливою і такою залишиться назавжди.

Крім того, не варто говорити про те, що час лікує чи під час війни всі когось втрачають. Практично ці фрази не несуть жодної користі та сенсу, таким чином від них легше не стає.

Щодо слів, що потрібно лишатись сильними чи триматись заради сім’ї, можна використовувати їх лише тоді, коли пройде певний період, і людина буде шукати нові опори для життя.

Однак біль втрати відомий не лише дорослим, але й дітям. Читай, як говорити з дитиною, якщо хтось з її друзів втратив близьких.

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