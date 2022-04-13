Не проживай свій біль на самоті — як оговтатися від втрати найріднішої людини

Смерть близьких людей ніколи не трапляється вчасно. Вона застає зненацька, спустошує та пригнічує. Під час війни, на жаль, небезпека чатує всюди, й неможливо передбачити, що станеться наступної миті.

Експертка з потреб психічного здоров’я Марта Пивоваренко розповіла, що людина може відчувати після несподіваної смерті дорогої особи та як допомогти собі пережити цю трагедію.

Що людина може відчувати після втрати близьких

Відсутність моральної підготовки до трагедії та неможливість попрощатися з померлим призводить до сильного шоку. Можуть з’явитися переживання щодо власної безпеки, якщо смерть сталася внаслідок нещасного випадку або насильства.

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Втрата близької людини викликає надзвичайно глибоку порожнечу всередині. Людині може здаватися, що життя втратило свій сенс чи обірвалося.

Будь-яка реакція нормальна!

Раптова смерть близької людини змушує страждати. Кожен реагує на це по-своєму. Поведінка людини в шоковому стані непередбачувана й може налякати як оточення, так і її саму.

Найпоширеніші реакції на трагедію:

Фізичні реакції: похолодання шкіри та кінцівок, сильний озноб, трясіння, утруднене чи переривчасте дихання, крик, стогін, тілесний біль.

Розгубленість. Після раптової смерті важко усвідомити та прийняти, що людини більше немає поруч. Ти можеш іще деякий час говорити про неї так, ніби вона досі жива, чекати на неї, звертатися до неї тощо.

Ускладнення виконання навіть простих завдань. Рутинні справи на кшталт приготування їжі, прибирання, гігієнічних процедур можуть здаватися тобі складними. Шок впливає і на роботу мозку, порушуючи зв’язність мови та мислення.

Почуття провини чи гніву. Після раптової втрати людина намагається знайти цій події пояснення, зрозуміти, чи могла б вона чимось зарадити та запобігти жахливій смерті. Звідси виникає почуття власної провини, відчаю, безсилля, роздратованості та злості.

Утім, гостре страждання може з’явитися не одразу, а через певний час. Перша реакція може бути млявою, поки ще не прийшло повне усвідомлення втрати.

Як допомогти собі пережити трагедію

Будь-яка психічна травма заважає ефективно реагувати на інші поточні події. Тому у стані шоку люди часто роблять помилки.

Ось кілька порад, як впоратися з горем:

Оточи себе людьми, які піклуватимуться про тебе .

Відклади на потім важливі рішення , завдання високого ризику та ті, що потребують максимальної концентрації уваги: водіння, роботу з електрикою, газом тощо.

“Випусти пар” : не бійся виплакатися, виговоритися, “прокричати” горе, страх, біль.

Турбуйся про свої емоції та сприймай їх не як слабкість, а як природну реакцію на життєву трагедію. Зрозумій, що твій біль — це любов до небіжчика.

Приділяй особливу увагу дітям , якщо вони стали свідками чи учасниками трагічної події. Але якщо ти відчуваєш, що не маєш сил турбуватися про когось іншого, то не соромся попросити про допомогу родичів чи друзів, які могли б навідуватися та підтримувати їх.

Прийми допомогу і підтримку . Щоб вони були максимально ефективними, створи список першочергових завдань, які потрібно виконати. Якщо хтось хоче допомогти, то дай цій людині конкретне завдання з твого списку. Важливо знайти помічника, якому довіряєш.

Знайди людину, яка вислухає твої переживання та думки . Це може бути близький друг, партнер чи родич. А може бути навіть незнайома людина, яка пережила подібні втрати. Таких співрозмовників можна знайти через групи підтримки або на онлайн-форумі. Гарною ідеєю буде звернутися до духівника, капелана або психолога-психотерапевта.

Доклади максимальних зусиль, щоб підтримати себе . Регулярно та збалансовано харчуйся, пий багато води.

Побудуй графік сну та прогулянок на свіжому повітрі . Це дозволить відновлювати енергію.

Займайся улюбленим хобі чи роботою .

Практикуй вправи зі зниження стресу : глибоке дихання чи заземлення.

Знайди спосіб попрощатися з близькою людиною . Крім відвідування похорону, ти можеш написати листа небіжчику, запалити свічку або поговорити з його фотографією. Будь-який спосіб прощання, який для тебе має сенс, важливий та допоможе усвідомити, що дорогої людини більше немає.

Люди, які пережили втрату рідної людини, насильство чи зґвалтування й не знають, як впоратися з важкими емоціями, можуть заподіювати собі шкоду, робити свій внутрішній біль видимим. Читай, що робити, якщо близька людина чинить селфхарм.