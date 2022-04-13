Не проживай свій біль на самоті — як оговтатися від втрати найріднішої людини

Смерть близьких людей ніколи не трапляється вчасно. Вона застає зненацька, спустошує та пригнічує. Під час війни, на жаль, небезпека чатує всюди, й неможливо передбачити, що станеться наступної миті.
Експертка з потреб психічного здоров’я Марта Пивоваренко розповіла, що людина може відчувати після несподіваної смерті дорогої особи та як допомогти собі пережити цю трагедію.
Відсутність моральної підготовки до трагедії та неможливість попрощатися з померлим призводить до сильного шоку. Можуть з’явитися переживання щодо власної безпеки, якщо смерть сталася внаслідок нещасного випадку або насильства.
Втрата близької людини викликає надзвичайно глибоку порожнечу всередині. Людині може здаватися, що життя втратило свій сенс чи обірвалося.
Раптова смерть близької людини змушує страждати. Кожен реагує на це по-своєму. Поведінка людини в шоковому стані непередбачувана й може налякати як оточення, так і її саму.
Фізичні реакції: похолодання шкіри та кінцівок, сильний озноб, трясіння, утруднене чи переривчасте дихання, крик, стогін, тілесний біль.
Розгубленість. Після раптової смерті важко усвідомити та прийняти, що людини більше немає поруч. Ти можеш іще деякий час говорити про неї так, ніби вона досі жива, чекати на неї, звертатися до неї тощо.
Ускладнення виконання навіть простих завдань. Рутинні справи на кшталт приготування їжі, прибирання, гігієнічних процедур можуть здаватися тобі складними. Шок впливає і на роботу мозку, порушуючи зв’язність мови та мислення.
Почуття провини чи гніву. Після раптової втрати людина намагається знайти цій події пояснення, зрозуміти, чи могла б вона чимось зарадити та запобігти жахливій смерті. Звідси виникає почуття власної провини, відчаю, безсилля, роздратованості та злості.
Утім, гостре страждання може з’явитися не одразу, а через певний час. Перша реакція може бути млявою, поки ще не прийшло повне усвідомлення втрати.
Будь-яка психічна травма заважає ефективно реагувати на інші поточні події. Тому у стані шоку люди часто роблять помилки.
Ось кілька порад, як впоратися з горем:
Люди, які пережили втрату рідної людини, насильство чи зґвалтування й не знають, як впоратися з важкими емоціями, можуть заподіювати собі шкоду, робити свій внутрішній біль видимим. Читай, що робити, якщо близька людина чинить селфхарм.