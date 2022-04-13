Не проживай свою боль в одиночестве — как оправиться от потери самого близкого

Смерть близких людей никогда не случается “вовремя”. Она застает неожиданно, опустошает и угнетает. Во время войны, к сожалению, опасность подстерегает повсюду, и невозможно предположить, что произойдет в следующий миг.

Эксперт по нуждам психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, что человек может испытывать после неожиданной смерти близкого родственника и как помочь себе пережить эту трагедию.

Что человек может испытывать после потери близкого

Отсутствие моральной подготовки к трагедии и невозможность проститься с умершим приводит к сильному шоку. Могут появиться переживания относительно собственной безопасности, если смерть произошла в результате несчастного случая или насилия.

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Потеря близкого человека вызывает очень глубокую пустоту внутри. Человеку может казаться, что жизнь потеряла свой смысл или оборвалась.

Любая реакция нормальна!

Внезапная смерть близкого человека заставляет страдать. Каждый реагирует на это по-своему. Поведение человека в шоковом состоянии непредсказуемо и может напугать как окружение, так и его самого.

Самые распространенные реакции на трагедию:

Физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное или прерывистое дыхание, крик, стон, телесная боль.

Растерянность. После внезапной смерти трудно понять и принять, что человека больше нет рядом. Ты можешь еще некоторое время говорить о нем так, будто он до сих пор жив, ждать его, обращаться к нему и т.д.

Усложнение выполнения даже простых задач. Рутинные дела типа приготовления пищи, уборки, гигиенических процедур могут казаться тебе сложными. Шок влияет и на работу мозга, нарушая связность речи и мышления.

Чувство вины или гнева. После внезапной потери человек пытается найти этому событию объяснение, понять, была ли у него возможность чем-то помочь и предупредить ужасную смерть. Отсюда возникает чувство собственной вины, отчаяния, бессилия, раздражительности и злобы.

Впрочем, острое страдание может появиться не сразу, а через некоторое время. Первая реакция может быть вялой, пока еще не пришло полное осознание потери.

Как помочь себе пережить трагедию

Любая психическая травма мешает эффективно реагировать на другие события. Поэтому в состоянии шока люди часто совершают ошибки.

Вот несколько советов, как справиться с горем:

Окружи себя людьми, которые будут заботиться о тебе .

. Отложи на потом важные решения , задачи высокого риска и требующие максимальной концентрации внимания: вождение, работу с электричеством, газом и т.д.

, задачи высокого риска и требующие максимальной концентрации внимания: вождение, работу с электричеством, газом и т.д. “Выпусти пар” : не бойся выплакаться, выговориться, прокричать горе, страх, боль.

: не бойся выплакаться, выговориться, прокричать горе, страх, боль. Заботься о своих эмоциях и воспринимай их не как слабость, а как естественную реакцию на жизненную трагедию. Пойми, что твоя боль — это любовь к покойнику.

и воспринимай их не как слабость, а как естественную реакцию на жизненную трагедию. Пойми, что твоя боль — это любовь к покойнику. Уделяй особое внимание детям , если они стали свидетелями или участниками трагического события. Но если ты чувствуешь, что нет сил заботиться о ком-то другом, то не стесняйся попросить о помощи родственников или друзей, которые могли бы наведываться и поддерживать их.

, если они стали свидетелями или участниками трагического события. Но если ты чувствуешь, что нет сил заботиться о ком-то другом, то не стесняйся попросить о помощи родственников или друзей, которые могли бы наведываться и поддерживать их. Прими помощь и поддержку. Чтобы они были максимально эффективными, создай список первоочередных задач, которые необходимо выполнить. Если кто-то хочет помочь, то дай этому человеку конкретную задачу из твоего списка. Важно найти помощника, которому доверяешь.

Найди человека, который выслушает твои переживания и мысли . Это может быть близкий друг, партнер или родственник. А может быть даже незнакомый человек, переживший подобные потери. Таких собеседников можно найти через группы поддержки или на онлайн-форуме. Хорошей идеей будет обратиться к духовнику, капеллану или психологу-психотерапевту.

. Это может быть близкий друг, партнер или родственник. А может быть даже незнакомый человек, переживший подобные потери. Таких собеседников можно найти через группы поддержки или на онлайн-форуме. Хорошей идеей будет обратиться к духовнику, капеллану или психологу-психотерапевту. Приложи максимальные усилия, чтобы поддержать себя . Регулярно и сбалансированно питайся, пей много воды.

. Регулярно и сбалансированно питайся, пей много воды. Построй график сна и прогулок на свежем воздухе . Это позволит восстанавливать энергию.

. Это позволит восстанавливать энергию. Занимайся любимым хобби или работой .

. Практикуй упражнения для снижения стресса : глубокое дыхание либо заземление.

: глубокое дыхание либо заземление. Найди способ проститься с близким человеком. Кроме посещения похорон, ты можешь написать письмо покойнику, зажечь свечу или поговорить с его фотографией. Любой способ прощания, который имеет для тебя смысл, важен и поможет осознать, что дорогого человека больше нет.

Люди, пережившие утрату родного человека, насилие или изнасилование и не знающие, как справиться с тяжелыми эмоциями, могут причинять себе вред, делать свою внутреннюю боль видимой. Читай, что делать, если близкий человек причиняет селфхарм.