Не проживай свою боль в одиночестве — как оправиться от потери самого близкого

Смерть близких людей никогда не случается “вовремя”. Она застает неожиданно, опустошает и угнетает. Во время войны, к сожалению, опасность подстерегает повсюду, и невозможно предположить, что произойдет в следующий миг.
Эксперт по нуждам психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, что человек может испытывать после неожиданной смерти близкого родственника и как помочь себе пережить эту трагедию.
Отсутствие моральной подготовки к трагедии и невозможность проститься с умершим приводит к сильному шоку. Могут появиться переживания относительно собственной безопасности, если смерть произошла в результате несчастного случая или насилия.
Потеря близкого человека вызывает очень глубокую пустоту внутри. Человеку может казаться, что жизнь потеряла свой смысл или оборвалась.
Внезапная смерть близкого человека заставляет страдать. Каждый реагирует на это по-своему. Поведение человека в шоковом состоянии непредсказуемо и может напугать как окружение, так и его самого.
Физические реакции: похолодание кожи и конечностей, сильный озноб, тряска, затрудненное или прерывистое дыхание, крик, стон, телесная боль.
Растерянность. После внезапной смерти трудно понять и принять, что человека больше нет рядом. Ты можешь еще некоторое время говорить о нем так, будто он до сих пор жив, ждать его, обращаться к нему и т.д.
Усложнение выполнения даже простых задач. Рутинные дела типа приготовления пищи, уборки, гигиенических процедур могут казаться тебе сложными. Шок влияет и на работу мозга, нарушая связность речи и мышления.
Чувство вины или гнева. После внезапной потери человек пытается найти этому событию объяснение, понять, была ли у него возможность чем-то помочь и предупредить ужасную смерть. Отсюда возникает чувство собственной вины, отчаяния, бессилия, раздражительности и злобы.
Впрочем, острое страдание может появиться не сразу, а через некоторое время. Первая реакция может быть вялой, пока еще не пришло полное осознание потери.
Любая психическая травма мешает эффективно реагировать на другие события. Поэтому в состоянии шока люди часто совершают ошибки.
Вот несколько советов, как справиться с горем:
Люди, пережившие утрату родного человека, насилие или изнасилование и не знающие, как справиться с тяжелыми эмоциями, могут причинять себе вред, делать свою внутреннюю боль видимой. Читай, что делать, если близкий человек причиняет селфхарм.