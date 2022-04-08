Психологія

Стоп-фрази, які зроблять тільки гірше — що не слід говорити постраждалим від війни

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 08 Квітня 2022, 10:30
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Фото: Unsplash

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