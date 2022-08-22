Никаких слов о том, что время лечит: как написать соболезнования человеку, потерявшему близких

С каждым попаданием вражеской ракеты по украинскому городу мы видим немало фотографий трагедии и очередное число погибших. Однако для кого-то каждый из того списка был самым дорогим в мире.

Но, несмотря на то, что каждый в этой войне что-то или кого-то потерял, чувство боли у всех разное. Однако мы всегда стремимся поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Но как это правильно сделать?

Психолог и психотерапевт Екатерина Клюшниченко рассказала, как подобрать слова, чтобы выразить свое соболезнование человеку, потерявшему близких.

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С чего начать разговор

В первую очередь важно прямо сказать, что ты сочувствуешь потере. Это можно сделать простыми словами “мои соболезнования”, но не стоит придумывать слишком сложные конструкции и искать лишние слова.

На начальной стадии горевания человек будет искать понимания и поддержки, но в то же время будет чрезвычайно уязвимым. Поэтому не стоит сразу пытаться отвлекать его от случившегося.

Что говорить человеку, потерявшему близких

Одно неверно выбранное слово может причинить новую боль, поэтому следует сделать свое выражение максимально коротким и четким, но в то же время достаточно искренним и чувственным.

Необходимо также проявить уважение к человеку, которого не стало. Для этого нужно сказать, что хорошее о нем можно упомянуть. Приятные воспоминания помогут его близким пережить потерю и сохранить хорошую память.

Для того чтобы поддержать человека, который находится в состоянии горевания, нужно предложить ему помощь. Это будет очень кстати, даже если это будет простой вопрос, чем можно помочь.

Даже простое предложение помощи или выражение своей готовности быть полезным тоже может поддержать человека, который ищет опоры.

Также, если он просто хочет поплакать, нужно дать ему такую возможность. В таких ситуациях вероятнее всего слова не помогут, поэтому лучше промолчать и обнять человека.

Что нельзя говорить человеку, потерявшему близких

Ни в коем случае нельзя сравнивать потерю человека с таким горем в другой семье. Каждый случай индивидуален, и все люди чувствуют его по-своему.

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Рассказывать о том, что кому-то хуже или кто-то может понять потерю близкого человека, тоже не нужно. Это будет обесценивать чувство боли, чем будет только увеличивать его.

Также не стоит говорить, что можно найти замену любому человеку. Для того, кто ее потерял, он был особенным и таким останется навсегда.

Кроме того, не стоит говорить о том, что время лечит, или что во время войны все кого-то теряют. Практически эти фразы не несут никакой пользы и смысла, таким образом, от них легче не становится.

Что касается слов, что нужно оставаться сильными или держаться ради семьи, можно использовать их только тогда, когда пройдет определенный период и человек будет искать новые опоры для жизни.

Однако боль потери известна не только взрослым, но и детям. Читай, как говорить с ребенком, если кто-то из его друзей потерял близких.

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