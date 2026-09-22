Как будут работать детсады во время тревоги в Киеве: что нужно знать родителям

В Киеве остаются неизменными правила для детских садов во время воздушной тревоги, вне зависимости от уровня оповещения. Работники заведений должны действовать согласно утвержденному плану реагирования.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Правила работы детсадов во время тревоги в Киеве

Правила работы детских садов во время воздушной тревоги остаются неизменными. Согласно постановлению Кабинета министров №1092, независимо от “желтого” или “красного” уровня тревоги — работники детсадов действуют согласно утвержденному плану, дети и персонал должны перемещаться в укрытие.

Если тревогу объявили до начала рабочего дня, тогда детсад открывается после отбоя тревоги и прибытия работников на рабочие места, пояснили в Департаменте образования и науки Киева.

В КГГА отметили, что родителям не рекомендуют во время тревоги покидать безопасное место и направляться в заведение, чтобы не подвергать опасности себя и ребенка.

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Родителям советуют во время тревоги по дороге в детсад пройти до ближайшего укрытия. Если таким является укрытие детсада, тогда родители могут самостоятельно переместиться туда и передать ребенка персоналу.

При этом персонал не должен оставлять укрытие для встречи родителей, чтобы не подвергать опасности других детей. После принятия ребенка работник обеспечивает его пребывание в укрытии вместе с другими до завершения тревоги.

Если тревогу объявили во время учебы, тогда работники детского сада должны:

организовано сопроводить воспитанников в укрытие;

провести перекличку;

проверить присутствие каждого ребенка в укрытии и учитывать его потребности.

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