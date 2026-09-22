Для тебя Война в Украине

Как будут работать детсады во время тревоги в Киеве: что нужно знать родителям

Марина Слизовская, редактор сайта 22 сентября 2026, 12:30 2 мин.
работа детсадов во время тревоги в Киеве
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь