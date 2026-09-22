Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины 22 сентября: РФ атаковала Киев, Днепр, Запорожье, есть погибшие и пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 сентября 2026, 10:43 4 мин.
Взрывы в Украине сегодня: Киев атаковали дронами, в Днепре погибли люди
Фото ДСНС/Telegram

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