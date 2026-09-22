Обстрел Украины 22 сентября: РФ атаковала Киев, Днепр, Запорожье, есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 22 сентября росияни осуществили массированный обстрел Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Взрывы в Украине сегодня прогремели, в частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Павлограде и Запорожье.

По данным Воздушных сил, атака началась еще вечером 21 сентября. Основными направлениями удара стали Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области. По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 186 воздушных целей.

Обстрел Киева: пять человек пострадали

По данным КГВА, в результате ночной атаки на Киев повреждения зафиксировали в Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах.

В Днепровском районе обломки упали на 5-этажный дом. Был поврежден первый этаж и произошло возгорание в подвальном помещении. В результате падения обломков в Голосеевском районе загорелись палеты с керамической плиткой на открытой территории. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

— В Дарницком районе обломки упали на территории частного жилого дома. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека, — говорится в сообщении.

Обстрел Украины сегодня – где были взрывы и каковы последствия ночной атаки РФ / 4 Фотографии

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 08:00 было известно о пяти пострадавших.

У трех людей, среди которых супружеская пара пенсионеров, зафиксировали резаные раны. Еще двое людей получили острую реакцию на стресс, медицинскую помощь им оказали на месте.

ГСЧС сообщила, что из дома спасли 15 человек. Сначала спасатели сообщали о четырех пострадавших, трое из которых были госпитализированы.

Обстрел Киевской области: повреждены дома, предприятия и автомобили

Россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами. За последние сутки повреждены 34 объекта в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Больше всего повреждений зафиксировали в Бучанском районе — 17 объектов. Среди них 12 частных домов, три транспортных средства, складское помещение и предприятие.

В Обуховском районе повреждены шесть частных домов и два автомобиля. В Броварском районе — четыре частных дома, три транспортных средства и производственно-складское помещение. Еще один частный дом поврежден в Белоцерковском районе.

В Броварском районе также возникли пожары в складском и хозяйственном зданиях. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Атака на Днепр и область: что известно

Одной из наиболее пострадавших областей стала Днепропетровская. Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде.

В Днепре возникли масштабные пожары на территории предприятия и складских помещений. Вражеская атака унесла жизни четырех человек. Шесть человек получили ранения. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Спасатели продолжают работать на месте удара и разбирать завалы. К ликвидации последствий массированной атаки на Днепропетровщине привлекли более 150 спасателей и 50 единиц техники.

Читать по теме Атака на Киев 16 сентября: в Святошинском районе горят склады, есть пострадавший Атака на Киев 16 сентября: в Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось складское здание, одного человека госпитализировали.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Также удары зафиксировали в Павлограде. Там, как и в Кривом Роге, повреждены предприятия.

На Никопольщине российские войска атаковали Марганецкую и Покровскую общины дронами и артиллерией.

Обстрел Запорожья: повреждены здания и частные дома

Ночью российская армия также атаковала Запорожье. По предварительным данным, по городу нанесли два удара.

В результате атаки повреждены здания и частные дома, в одном из помещений возник пожар. По информации местных властей, обошлось без раненых.

Обстрел Полтавской области: последствия уточняются

Полтавщина также была среди основных направлений российской атаки. Воздушные силы отметили, что основной удар в ночь против 22 сентября был направлен, в частности, на Полтавскую область.

Информацию о последствиях ударов и повреждении гражданской инфраструктуры местные службы продолжают уточнять.

Обстрел Украины сегодня: что известно об атаке

Атака РФ утром 22 сентября еще продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники. Жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По данным Воздушных сил, российская армия применила противокорабельные и баллистические ракеты, крылатые ракеты, баражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т, а также 212 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили или приглушили 177 беспилотников, одну ракету Калибр и восемь баражирующих боеприпасов Бандероль/Дань-Т.

При этом зафиксировали попадания ракет и ударных дронов на 22 локациях, а также падение обломков еще на четырех.

Напомним, что накануне, 17 сентября, Россия атаковала столицу ракетами и дронами.

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