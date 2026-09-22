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День партизанской славы: когда отмечают праздник в Украине

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 сентября 2026, 09:30 3 мин.
день партизанской славы в украине
Фото Pexels

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