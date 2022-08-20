Родительство

Друг моего ребенка потерял близких на войне: как подготовить сына или дочь к тяжелому разговору

Елена Яковлева, редактор сайта 20 августа 2022, 08:00
Як підготувати дитину до розмови про смерть близьких її друга
Фото: Pexels

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