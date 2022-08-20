Друг моего ребенка потерял близких на войне: как подготовить сына или дочь к тяжелому разговору

Война сеет горе и приносит несчастья в украинские семьи. Если друг (подруга) или одноклассник(-ца) твоего ребенка потерял(-а) близкого человека, то нужно подготовить своего сына или дочь к тяжелому разговору.

UNICEF в Украине поделился советами для родителей, как правильно объяснить своему ребенку, что произошло, и как на это нужно реагировать.

Говори правду

Если тебе нужно сообщить печальную новость ребенку, то следует рассказать правду без украшений и выдумок.

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Например: мне стало известно, что отец (имя друга) погиб на войне. Это очень страшно и грустно. Сейчас всей семье тяжело. Возможно, твоему другу нужна поддержка. Как ты думаешь, что мы можем для него сделать?

Подготовь ребенка к возможным реакциям

Ребенку следует объяснить, что когда человек теряет близких, то может одновременно испытывать много эмоций. Грусть может внезапно сменяться радостью и наоборот, а привычное поведение может изменяться. Но это нормально!

Например: если вдруг ты заметишь, что твой друг злится или грустит без видимой причины, то не воспринимай это на свой счет. Друзья познаются в беде, поэтому попробуй понять и поддержать своего приятеля.

Поделись своим опытом

У ребенка еще нет своего жизненного опыта, на который он мог бы опираться. Расскажи ему о том, что случалось с тобой.

Например: в детстве мне казалось, что беда других людей может перекинуться на меня. Поэтому я старался(-ась) избегать общения с грустными сверстниками. Но сейчас я понимаю, что моя поддержка может исцелить кого-то и быть нужна другим.

Объясни, как поддержать

В трудных ситуациях подобрать правильные слова бывает нелегко, так что стоит продумать их заранее. Помоги в этом ребенку.

Например: поддержать тех, кому больно, можно многими способами: “Я знаю, что случилось, и мне очень жаль”, “Мы все будем всегда помнить твоего отца (мать)”, “Если ты хочешь что-нибудь сделать в память своего родного (нарисовать картину, сделать вечер памяти и т.д.), то я тебе всегда помогу”.

Научи не ставить лишних вопросов

Дети от природы очень любознательны. Поэтому им может быть интересно, как чувствует себя человек после потери родственника или что стало причиной смерти.

Но они не понимают, что простые вопросы могут сильно ранить. Предупреди об этом ребенка.

Например: настроение твоего друга может быстро меняться. Даже один вопрос может стать причиной грусти или слез. Человек может быть молчаливым или наоборот очень много говорить. Но твой друг должен чувствовать сочувствие, а не жалость к себе.

Напомни о собственных границах

Конечно, когда у человека горе, следует проявлять большую терпимость к нему. Но точно нельзя закрывать глаза на грубость, неуважение или обесценивание. Напомни ребенку, что не нужно забывать о своих границах.

Например: если твой друг вдруг стал грубым или агрессивным к тебе, то не нужно отвечать ему тем же. Но скажи ему, что ты чувствуешь себя плохо из-за его поведения и не хочешь, чтобы такая ситуация снова повторялась.

Расскажи о вежливости

Люди, которые переживают потерю близких, хотят общаться, как обычно, чтобы хоть на время отвлечься от своего горя. Расскажи ребенку, что нельзя акцентировать на смерти родных его друга.

Например: не шушукайся и не прекращай разговор с другими, когда в комнату входит друг. Так не вежливо поступать в любом случае. Но когда человек уязвим, то это может воспринять как жалость или враждебность к себе.

Родителям и учителям следует приобщать ребенка, переживающего потерю, к общим делам. Так он почувствует важность своей деятельности, а также свое место в классе или группе.

Однако ни в коем случае нельзя заставлять делать малыша делать то, чего он не хочет. Ведь в скорби он может просто не иметь сил даже на самые простые задачи.

После смерти близкого родственника ребенок может вообще не идти на контакт со своими сверстниками и друзьями, не общаться с учителями и родными. Читай, как поддержать закрывшегося в себе ребенка.

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