Обними и поговори: как поддержать ребенка, закрывшегося в себе из-за войны в Украине

Из-за войны в Украине немало детей закрылось в себе. Они не идут на контакт, не общаются с родными и родителями.

Психологи советуют родителям быть очень внимательными и присматриваться к поведению своих детей. Давать им возможность говорить обо всем, что они хотят.

Мы пообщались с психологом Владой Березянской о том, как поддержать закрывшегося в себе ребенка во время войны.

Как следует обращаться с ребенком во время войны

Для меня очень полезное упражнение, которое я делаю со своими детьми — первые 20 минут встречи с детьми я ни слова не говорю о себе. То есть я их спрашиваю: “Как сегодня прошел день? Чем вы занимались сегодня? Было ли интересное общение? Были ли вы чем-то взволнованы?”

Важно перед сном говорить с ребёнком. Когда происходит травма, наш мозг должен поставить штамп, когда это событие произошло.

Мы каждый раз находимся в гормональном коктейле. То есть, очень много адреналина. Поэтому, пока ребенок не ляжет спать, нужно с ним пообщаться. Именно так работают психологи, когда происходит нечто страшное.

То есть до тех пор, как ребенок ляжет спать — нужно с ним поработать. Если ребенок не хочет общаться, тогда нужно создать для него условия, чтобы он пережил ту травму, в которой он оказался.

К примеру, взять карандаш и бумагу. Просто спросить ребенка: “Может, ты хочешь мне что-то нарисовать? Показать, что тебя испугало”. Потому, что когда ребенок находит выход из ситуации, сразу становится легче.

Еще один совет — следует понаблюдать за поведением ребенка. В разном возрасте они ведут себя по-разному. Если, например, нужно идти в бомбоубежище, возьми любимые игрушки ребенка.

К примеру, я со своими детьми столкнулась с ситуацией — у меня дети никогда не играли танками. Но когда началась война, и они увидели эти танки у нашего дома, мне пришлось им такие игрушки купить. Для того чтобы они могли эту агрессию выплеснуть через эти игрушки.

Также важно дать возможность малышам много бегать. Если ребенок взволнован, выделилось много адреналина, нужно дать ребенку просто попить воды и побегать. Сбросить этот стресс.

Какой возраст наиболее уязвим

Каждый ребенок в моей среде уже имеет посттравматический синдром, но в каждом возрасте это свои проявления.

Могут быть кошмары, агрессия, волнение, замедление движений, или, наоборот, — суетливость. У подростков сейчас наблюдаются частые головные боли. Нет такого возраста, который более уязвим.

Как действовать взрослым

Родителям следует обращать внимание на свое состояние, потому что его очень хорошо чувствует ребенок. Надо стараться быть спокойными в любых обстоятельствах. Нельзя давать ребенку возможность увидеть страхи взрослых.

Нужно выдохнуть и сказать своему ребенку: “Я взрослый(-ая), я знаю, как найти выход из любой ситуации”. И тогда ребенок посмотрит на нас и успокоится.

Какие последствия могут быть для детей в будущем, если сейчас не проработать приобретенные психологические травмы

К сожалению, дети могут иметь ПТРС. То есть, через четыре или шесть месяцев начинают развиваться определенные симптомы. Например, когда началась война, все были немного заморожены. Никто не знал, как реагировать на произошедшее.

А сейчас дети уже больше говорят о страхах, но у них часто страдает иммунная система. Следовательно, дети стали уже чаще болеть.

Важно научить детей проявлять эмоции. То есть, если что-то происходит с ребенком — нужно прокомментировать это. Например: “Сейчас ты сердит, сейчас ты плачешь — это грусть, сейчас ты смеешься — это радость”. Давать эту возможность научиться детям понимать, что с ними происходит.

Проговаривание своих состояний дает 50% поддержки. То есть, мы делаем самотерапию. Поэтому обучаем детей чувствам, даем возможность им проговорить, почувствовать наше состояние покоя.

А еще — не говорим, если это возможно, о войне дома. Необходимо выключать телевизор с новостями. Дети не готовы к таким новостям, которые, к сожалению, есть в стране.

А еще психологи советуют если ребенок замкнулся на себе, переживает страхи:

Попробуй настроить правильное глубокое дыхание. Растереть тело. Пытаться соблюдать привычную для ребенка жизнь. Как можно чаще обнимать ребенка. Играть с ребенком и не оставлять его (ее) наедине с собственными мыслями. Сказать ребенку, что война когда-нибудь закончится. Малыш должен знать, что жизнь изменилась не навсегда. Говорить ребенку правду, но без деталей. Если пришлось эвакуироваться, объяснить ребенку, зачем было уезжать. Быть честными.

Иногда родители пытаются ставить потребности своего ребенка на первый план, забывая о своих потребностей, но это может доставить немало проблем. Читай как находить время на себя.

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