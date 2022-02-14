“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”

Пойми, если ты будешь делать все для семьи, а о себе будешь забывать, то надолго тебя так не хватит! Твоих детей никто не будет любить так, как любишь их ты, поэтому береги себя и не откладывай свои интересы на потом.

Счастливая семья — это когда женщина в ресурсе. Итак, самое первое, что тебе нужно сделать, это ввести привычку находить время для себя каждый день. Возможно, посидеть в одиночестве 20 минут и собраться с мыслями или полчаса спокойно прогуляться по улице. Найди то, что восстанавливает ресурс и позволяет отдохнуть.

Семье важнее видеть тебя спокойной и в гармонии с собой, чем нервной мамой, которая срывается на детях, а потом корит себя за это.

Хочу поделиться своими методами восстановления себя как мамы троих детей.

Я не отказываюсь от помощи родных и даже сама прошу их провести время с детьми. Это позволяет мне побыть в тишине, восстановиться и сделать что-нибудь для себя.

У нас в семье есть границы, которые дети учатся соблюдать. К примеру, если я говорю, что работаю, то дети знают — маму нельзя беспокоить определенное время. Малышей полезно учить понимать желания других. Возможно, с первого раза не получится, но постепенно можно добиться понимания.

Полноценный сон — залог твоего настроения. Дети и родители должны спать отдельно. Это нормально. Одно дело, когда ты спишь с младенцем, потому что ночью кормишь его, а совсем другая ситуация, когда ребенку три года и он до сих пор в твоей постели.

У каждого ребенка есть свои обязанности. Я не тащу все домашние дела на себе. Дети заправляют свои кровати и убирают игрушки, помогают накрывать ужин на стол, ухаживают за животным, которое хотели завести, и т.д. Такие маленькие поручения развивают у них чувство ответственности и дисциплинируют.

Самопожертвование — не залог покоя в семье. Поэтому начни заботиться о себе сейчас и увидишь, как изменится твое самочувствие и отношение к тебе в семье к лучшему.

Чтобы чувствовать себя прекрасной мамой, необязательно весь день проводить с детьми. Важно, насколько качественно ты это делаешь.

“Есть прямая зависимость между тем, насколько полно чувствуют родительскую любовь дети и качеством полученного внимания”, — рассказал психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев о том, как проводить время с ребенком.