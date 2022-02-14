“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”

Детский психолог
Пойми, если ты будешь делать все для семьи, а о себе будешь забывать, то надолго тебя так не хватит! Твоих детей никто не будет любить так, как любишь их ты, поэтому береги себя и не откладывай свои интересы на потом.
Счастливая семья — это когда женщина в ресурсе. Итак, самое первое, что тебе нужно сделать, это ввести привычку находить время для себя каждый день. Возможно, посидеть в одиночестве 20 минут и собраться с мыслями или полчаса спокойно прогуляться по улице. Найди то, что восстанавливает ресурс и позволяет отдохнуть.
Семье важнее видеть тебя спокойной и в гармонии с собой, чем нервной мамой, которая срывается на детях, а потом корит себя за это.
Семье важнее видеть тебя спокойной и в гармонии с собой, чем нервной мамой, которая срывается на детях, а потом корит себя за это.
Хочу поделиться своими методами восстановления себя как мамы троих детей.
Самопожертвование — не залог покоя в семье. Поэтому начни заботиться о себе сейчас и увидишь, как изменится твое самочувствие и отношение к тебе в семье к лучшему.
Чтобы чувствовать себя прекрасной мамой, необязательно весь день проводить с детьми. Важно, насколько качественно ты это делаешь.
“Есть прямая зависимость между тем, насколько полно чувствуют родительскую любовь дети и качеством полученного внимания”, — рассказал психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев о том, как проводить время с ребенком.