Советы

“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”

Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко

Детский психолог

Елена Яковлева, редактор сайта 14 февраля 2022, 11:00
Як знайти час на себе з дитиною - порада психологині й мами
Фото: Unsplash

Советы

“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”
Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко
Детский психолог

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Отвечает
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Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Мы как на поле битвы. Как взять медиаграмотность на вооружение и не попадать на крючок пропаганды?”
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Светлана Слипченко
Руководительница VoxCheck
“Я всегда ставлю нужды ребенка и семьи на первый план. Как находить время на себя?”
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