Для тебя Советы

“Не вывожу, каждый обстрел и новости переживаю все труднее. Что делать?”

Отвечает
“Не вывожу, каждый обстрел и новости переживаю все труднее. Что делать?”
Катерина Крутько

Психотерапевт, психолог

Виктория Мельник, журналист сайта 13 июля 2025, 12:00
влияние войны на психику
Фото Unsplash

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