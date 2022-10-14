Не хватает слов? Как поддержать человека, чтобы он почувствовал себя утешенным

К сожалению, смерть — очень частая гостья в сегодняшних реалиях нашей страны. Боль от ее прихода успели ощутить как маленькие, так и большие украинцы.

В момент утраты близкого человека очень важно получить поддержку. Как это сделать, чтобы действительно помочь и утешить человека, рассказала психолог Екатерина Клюшниченко.

Простое сочувствие — это необходимость

Моральная поддержка — это целое искусство, требующее искренности и эмпатии. Чтобы человек почувствовал твою поддержку, не нужно придумывать что-то новое, достаточно просто быть рядом и выразить свои соболезнования.

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Сказать, что ты сочувствуешь потере — это не просто правило этикета. В минуты потери эти слова дадут важное чувство, что боль понимают.

Часто слова бывают лишние и могут только прибавить душевных переживаний. Хорошо, что в деле моральной поддержки они не обязательны. Простые объятия могут утешить гораздо сильнее.

Если же возможности быть рядом физически нет, то следует не забыть отправить письмо или сообщение со своими соболезнованиями. Это должно быть короткое, вместительное и искреннее сообщение. Например:

Мне жаль, что это произошло! Сочувствую твоей утрате. Ты можешь всегда рассчитывать на мою поддержку, держись!

Прими мои искренние соболезнования.

Эта потеря невосполнима для всех нас. Потерю такого надежного и близкого человека всегда трудно принять.

Нет слов, чтобы выразить мою скорбь. Вечная память.

Это ужасное потрясение для нас. Не верится, что он (она) ушел(-ла) так рано. Мои искренние соболезнования!

Знаю о твоем горе, прими мои соболезнования. Пусть земля ему (ей) будет пухом.

Утрата родного человека — большое горе. Мои искренние соболезнования. Пусть покоится с миром!

Эта потеря тяжелая для нас всех. Он (она) был(-а) поистине прекрасным(-ой) и душевным(-ой), пусть земля ему (ей) будет пухом. Нам очень жаль.

После того, как ты выразил(-а) свои искренние соболезнования, уместно будет спросить, нужна ли помощь.

Даже если человек справляется со всем во внешнем мире, то во внутреннем после потери близкого образуется пропасть. Поэтому важно быть рядом для ментальной помощи: выслушать, помочь прожить и выплакать все наболевшее.

Что не утешает, а делает хуже

Психологическая поддержка оказывает лечебный эффект, рассказала психолог. Но здесь очень важно соблюдать осторожность, чтобы не навредить.

Выражения, обесценивающие потерю

я тебя понимаю. Это выражение является наиболее распространенной ошибкой. Оно не утешает, а вызывает злобу, ведь когда ты говоришь человеку, что понимаешь его, ты обесцениваешь его горе и скорбь от потери.

Дело в том, что каждая потеря индивидуальна и каждая боль особенная, больше никто ее не сможет понять.

вон у кого тоже кто-то умер, переживешь;

найдешь еще себе мужа, жену;

другим гораздо хуже, они целые семьи потеряли;

ты должен(-на) быть сильным(-ой);

держись ради семьи, не раскисай;

время лечит;

сейчас война, все кого-то теряют.

Шаблонные тексты, стихи или некрологи — это не поддержка. Они отталкивают и вызывают непонимание у человека, которому и без того тяжело переживать личную утрату.

Выражение сострадания должно быть простым, человечным и искренним, без оскорблений и оценки ситуации. Именно это помогает справиться с переживаниями и почувствовать себя не одиноким.

Смерть — это щекотливая тема, поэтому многие взрослые боятся открыто говорить о ней с ребенком. Мы рассказали, почему необходимо говорить с малышами о смерти правдиво, без выдумок и метафор.

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