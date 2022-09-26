Родительство

Лучше сказать правду, чем придумывать метафоры! Как открыто говорить с ребенком про смерть

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2022, 11:00
Чому варто відкрито говорити з дитиною про смерть
Фото: Unsplash

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