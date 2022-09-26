Лучше сказать правду, чем придумывать метафоры! Как открыто говорить с ребенком про смерть

Все мы сталкиваемся со смертью. Новость о том, что погиб близкий человек, может стать ударом даже для сильнейших взрослых. А сейчас, к сожалению, и наши маленькие украинцы часто сталкиваются со смертью. Дети остаются без родителей, родных и друзей из-за войны России против Украины.

Сложно сообщать о таких новостях. Родители пытаются уберечь детскую психику и говорят о смерти простыми словами и “замаскированными” понятиями. Психологи рассказали, почему этого не следует делать.

Почему не стоит вуалировать смерть

Кризисный психолог Наталья Улько советует не использовать фразу “ушел в другой мир”, когда говоришь о смерти с ребенком. По ее словам, это может стать основой для страха, ведь он будет бояться быть покинутым.

— Выражение “ушел (ушла) от нас” может заставить ребенка ждать возвращения. Дети в определенном возрасте сами воспринимают смерть как временное отсутствие, — объясняет эксперт. Также добавляет, что не стоит называть смерть сном и говорить, что родные “уснули”. Это может привести к тому, что ребенок будет бояться спать.

Совершенно неприемлемой она считает фразу “Бог забрал к себе, теперь папа (мама) сидит на облаках и следит за тобой”. По ее словам, это может вызвать страх преследования.

Как правильно говорить о смерти с ребенком

Прежде всего психологи советуют говорить правду и быть откровенными. Ребенок имеет право знать правду о случившемся с родителями или родными. Если взрослые что-нибудь недоговорят, дети могут это додумать.

— Можно сказать буквально, что произошло что-то очень грустное — папа (мама) умер(-ла) и его (ее) больше не будет с нами. Его (ее) больше нет в живых. Мы его (ее) очень любили. Мы знаем, что он (она) нас тоже очень любил (-ла), мы будем по ней (ней) скучать, — объясняет Наталья.

О смерти следует сообщать краткими понятными предложениями. Не стоит сильно описывать ужасающие сцены, которые могли пережить родные. Это может привести к постоянной тревоге за живого папу или маму.

Говорить об этом очень сложно, но это нужно. Раньше мы рассказывали, как подготовить ребенка к разговору о смерти близких его друга.

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