Сдача национального мультипредметного теста (НМТ) в 2027 году может заметно отличаться от вступительной кампании предыдущих лет. Среди возможных изменений — проведение теста в течение двух дней и введение повторной сдачи, если поступающий получил отрицательный или недостаточный результат.

Читай в материале, что известно о НМТ 2027 и какие нововведения могут появиться.

Как будет проходить НМТ 2027: что сейчас известно

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года. Основной документ №15440 и альтернативный — №15440-1.

Парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций 28 октября рекомендовал Раде принять основной законопроект №15440, предусматривающий четыре предмета НМТ. Альтернативный проект №15440-1 комитет предложил доработать. Окончательное решение о количестве предметов должно быть принято парламентом.

Председатель подкомитета по вопросам государственной молодежной политики парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова сообщила, что парламент уже на ближайших заседаниях будет голосовать за указанные законодательные инициативы.

Я поддерживаю тех родителей, которые считают, что в нынешних условиях, когда враг не прекращает обстрелы, постоянно звучат воздушные тревоги, есть перебои с электроснабжением, нашим детям тяжело учиться и нужно уменьшить нагрузку во время вступительной кампании в 2027 году, — подчеркнула нардеп.

В парламенте ранее уже регистрировали законопроекты относительно вступительной кампании 2027 года. Первый документ №15254 Кабинет Министров подал 15 мая 2026 года, а 2 июня народные депутаты зарегистрировали альтернативный проект №15254-1. Последний предусматривал обязательную сдачу украинского языка и истории Украины, а третий предмет поступающий мог выбирать самостоятельно.

Впоследствии оба законопроекта отозвали. Сейчас на сайте Верховной Рады их статус указан как “снято с рассмотрения”.

Как будет проходить НМТ 2027: двухдневный формат и возможность пересдачи

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала, что рассматривается возможность введения двухдневного формата и частичной пересдачи теста, сообщает Укринформ.

По ее словам, УЦОКО прорабатывает несколько моделей проведения НМТ 2027, чтобы тестирование стало проще для абитуриентов, живущих в условиях войны.

Среди возможных изменений — двухдневная модель, при которой участники будут сдавать экзамены в течение двух дней (по два предмета в день), что позволит уменьшить стресс во время длительной одноэтапной сдачи.

Также обсуждается опция частичной пересдачи, если поступающий получил неудовлетворительный результат или не преодолел пороговый балл.

Вакуленко добавила, что при введении таких изменений нужно учитывать календарь вступительной кампании и особенности сети временных экзаменационных центров, в частности наличие или отсутствие укрытий. Она привела пример, когда в Одессе для определенного количества абитуриентов не смогли провести надлежащее оценивание из-за отсутствия укрытий и длительных тревог.

В то же время 17 ноября Вакуленко в интервью ZN.ua подчеркнула, что окончательного решения об изменении формата НМТ-2027 до сих пор нет. По ее словам, проведение тестирования в течение двух дней с возможностью пересдачи потребует дополнительного финансирования, помещений, персонала и технических изменений. Пока соответствующее решение не принято, УЦОКО не может полноценно приступить к подготовке к новой модели.

Министр образования и науки Андрей Бутенко в интервью Суспильному заявил, что ведомство завершает проработку механизма, который будет предусматривать обязательную возможность пересдачи НМТ.

Организовать возможность пересдачи не так просто. Казалось бы: что, так трудно детям один день добавить? Но нужно организовать логистику как работающих инспекторов, так и найти дополнительные центры проведения теста, — объяснил министр.

Ранее мы рассказывали, как быстро зарегистрироваться на НМТ в Дії.

Источник фото: УЦОКО.

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