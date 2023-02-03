Экономия

Как передать показатели за газ в Нафтогаз и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Анна Голишевская, редактор сайта 03 февраля 2023, 13:00
Газ
Фото: Unsplash

Больше новостей
Комунальщики Запорожья
Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками
вітамін С
Не только цитрусовые! В каких продуктах и добавках больше всего витамина С
ДБР розкрило схему злодіїв
Съедали продукты на бумаге: ГБР раскрыло схему преступников, наживавшихся на ВСУ
Низький тиск: що робити, симптоматика та як його підняти
Головные боли, головокружение и дискомфорт — что делать, если упало давление
Смотреть больше

Материалы по теме

Комунальні послуги в Польщі: як нараховуються та скільки коштують
Без ЖЭКов, но с “czynsz”: что нужно знать о коммунальных услугах в Польше
как платить за электроэнергию вдвое меньше
Экономия — вдвое! Как не переплачивать за свет и кому стоит поменять счетчик
Закон
Списание долгов за коммуналку: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект
Перерахунок комунальних послуг: хто та чому може платити менше за воду та опалення
Как платить меньше? Рассказываем о пересчете коммунальных платежей

Видео
0:03:53
Комунальники Запоржіжжя

Звітують, що все полагодили, а з даху лине водоспад! Як мешканці запорізької багатоповерхівки воюють із комунальниками
Комунальщики Запорожья
Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками
0:02:55
ДБР розкрило схему злодіїв
Съедали продукты на бумаге: ГБР раскрыло схему преступников, наживавшихся на ВСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:02:28
Обмеление Днепра
Впервые через несколько десятилетий! Запорожье приближается к экологической катастрофе — что произошло
Карта бойових дій в Україні 03.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:02
Изюм массовые захоронения
Упокоятся их души. В Изюме хоронят тела замученных врагом жителей
0:11:49
Ситуація в Херсонській області 2 лютого
Взрывы по всему городу! Что происходит в Херсонской области и зачем россияне обстреливают мирных
0:02:48
Бабак Тимко пережив окупацію Харківської області
Когда начнется весна в Украине — сурок Тимка дал свой прогноз
0:05:43
Бахмут Павло Дяченко
Адский Бахмут. 200 детей до сих пор находятся в городе — почему так
Больше видео
Leopard 2
Читать дальше
Танки Leopard: что в них особенного, почему они так необходимы Украине и кто может их передать
Як подовжити життя павербанка: куди здавати на утилізацію павербанк
Читать дальше
Он не вечен, но может прослужить долго — как продлить жизнь павербанка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь