Как передать показатели за газ в Нафтогаз и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Довольно давно нам стали приходить платежки за газ от Нафтогаза. Поэтому теперь украинцы платят за услуги этой государственной компании.
Многие еще не могут разобраться в том, как производить оплату. Как и кому передать показатели за газ — читай в материале.
Показатели нужно передавать своему оператору газораспределительной сети (ГРС). То есть компании, доставляющей газ на твоей территории.
Она занимается подключением и отключением топлива, реагирует на вызовы и устраняет неисправности, получает показания счетчиков.
Именно поэтому передавать показатели сразу в Нафтогаз не нужно. Эту услугу необходимо оплачивать операторам ГРС. Поэтому мы получаем несколько платежек за топливо: за его доставку от оператора ГРС и за потребленный газ от поставщика Нафтогаза.
То есть ты передаешь показатели своей газораспределительной сети, а она предоставляет эту информацию Нафтогазу. Начисление по платежке производит поставщик.
То есть ты передаешь показатели своей газораспределительной сети, а она предоставляет эту информацию Нафтогазу. Начисление по платежке производит поставщик.
Если ты думаешь над тем, как передать показатели за газ в Нафтогаз, то их нужно предоставлять своему оператору ГРМ в первых числах месяца (до 5 числа включительно).
На сайте облгаза нужно найти раздел Передать показатели. С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить. Также можно найти чат-боты на сайте твоего облгаза. Через них тоже можно передать показатели газа.
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