Как передать показатели за газ в Нафтогаз и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Довольно давно нам стали приходить платежки за газ от Нафтогаза. Поэтому теперь украинцы платят за услуги этой государственной компании.

Многие еще не могут разобраться в том, как производить оплату. Как и кому передать показатели за газ — читай в материале.

Как передать показатели за газ и как производится оплата за топливо

Показатели нужно передавать своему оператору газораспределительной сети (ГРС). То есть компании, доставляющей газ на твоей территории.

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Она занимается подключением и отключением топлива, реагирует на вызовы и устраняет неисправности, получает показания счетчиков.

Именно поэтому передавать показатели сразу в Нафтогаз не нужно. Эту услугу необходимо оплачивать операторам ГРС. Поэтому мы получаем несколько платежек за топливо: за его доставку от оператора ГРС и за потребленный газ от поставщика Нафтогаза.

То есть ты передаешь показатели своей газораспределительной сети, а она предоставляет эту информацию Нафтогазу. Начисление по платежке производит поставщик.

Как передать показатели: Нафтогаз

Если ты думаешь над тем, как передать показатели за газ в Нафтогаз, то их нужно предоставлять своему оператору ГРМ в первых числах месяца (до 5 числа включительно).

Как передать показатели газа: способы

На сайте облгаза нужно найти раздел Передать показатели. С помощью подсказок на сайте нужно заполнить все данные и отправить. Также можно найти чат-боты на сайте твоего облгаза. Через них тоже можно передать показатели газа.

Как передать показатели через сайт 104.ua

для начала войди в Личный кабинет на 104.ua.

в главном меню будет раздел Передать показания, нажми на него;

введи показатели и пришли их.

Как передать показатели за газ через приложение

Загрузи на телефон приложение 104 Mobile Light для iOS или 104 Mobile для Android. Войди и зарегистрируйся в Личном кабинете. Найди раздел Показания. Введи показатели счетчика. Так ты передашь информацию своему оператору ГРМ.

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