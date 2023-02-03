Як передати показники за газ у Нафтогаз і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Доволі давно нам почали приходити платіжки за газ від Нафтогазу. Тому тепер українці платять за послуги саме цій державній компанії.
Але багато хто ще не може розібратися в тому, як здійснювати оплату. Як і кому передати показники за газ — читай в матеріалі.
Показники потрібно передавати своєму оператору газорозподільної мережі (ГРМ). Тобто компанії, яка доставляє газ на твоїй території. Саме вона займається підключенням і відключенням палива, реагує на виклики та усуває несправності, отримує показники лічильників.
Саме тому передавати показники одразу в Нафтогаз не потрібно. За послугу потрібно сплачувати операторам ГРМ.
Саме тому передавати показники одразу в Нафтогаз не потрібно. За послугу потрібно сплачувати операторам ГРМ.
Через це ми отримуємо кілька платіжок за паливо: за його доставку від оператора ГРМ і за спожитий газ від постачальника Нафтогазу. Тобто ти передаєш показники своїй газорозподільній мережі, а вона, своєю чергою, надає цю інформацію Нафтогазу. Нарахування по платіжці робить постачальник.
Якщо ти думаєш над тим, як передати показники за газ до Нафтогазу, то їх потрібно надавати своєму оператору ГРМ у перших числах місяця (до 5 числа включно).
На сайті облгазу треба знайти розділ Передати показники. За допомогою підказок на сайті потрібно заповнити усі дані та відправити. Також можна знайти чат-боти на сайті твого облгазу. Через них теж можна передати показники газу.
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