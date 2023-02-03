Економія

Як передати показники за газ у Нафтогаз і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Лютого 2023, 13:00
Газ
Фото: Unsplash

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