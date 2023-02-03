Як передати показники за газ у Нафтогаз і що для цього потрібно: покрокова інструкція

Доволі давно нам почали приходити платіжки за газ від Нафтогазу. Тому тепер українці платять за послуги саме цій державній компанії.

Але багато хто ще не може розібратися в тому, як здійснювати оплату. Як і кому передати показники за газ — читай в матеріалі.

Як передати показники за газ і як здійснюється оплата за паливо

Показники потрібно передавати своєму оператору газорозподільної мережі (ГРМ). Тобто компанії, яка доставляє газ на твоїй території. Саме вона займається підключенням і відключенням палива, реагує на виклики та усуває несправності, отримує показники лічильників.

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Саме тому передавати показники одразу в Нафтогаз не потрібно. За послугу потрібно сплачувати операторам ГРМ.

Через це ми отримуємо кілька платіжок за паливо: за його доставку від оператора ГРМ і за спожитий газ від постачальника Нафтогазу. Тобто ти передаєш показники своїй газорозподільній мережі, а вона, своєю чергою, надає цю інформацію Нафтогазу. Нарахування по платіжці робить постачальник.

Як передати показники: Нафтогаз

Якщо ти думаєш над тим, як передати показники за газ до Нафтогазу, то їх потрібно надавати своєму оператору ГРМ у перших числах місяця (до 5 числа включно).

Як передати показники газу: способи

На сайті облгазу треба знайти розділ Передати показники. За допомогою підказок на сайті потрібно заповнити усі дані та відправити. Також можна знайти чат-боти на сайті твого облгазу. Через них теж можна передати показники газу.

Як передати показники через сайт 104.ua

для початку увійди в Особистий кабінет на 104.ua;

у головному меню буде розділ Передати показання, натисни на нього;

введи показники та надішли їх.

Як передати показники за газ через застосунок

Завантаж на телефон застосунок 104 Mobile Light для iOS або 104 Mobile для Android. Увійди і зареєструйся в Особистому кабінеті. Знайди розділ Показання. Введи показники лічильника. Так ти передаси інформацію своєму оператору ГРМ.

Платіжки за комунальні послуги викликають занепокоєння українців, адже до війни багато з них мали пільги. Раніше ми розповідали, чи будуть субсидії на опалювальний сезон 2022–2023.

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