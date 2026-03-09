Ціна газу в Європі різко зросла на 115%: скільки тепер платять за 1000 кубів

Енергетичний ринок ЄС переживає справжній шок: ціни на газ злетіли на 67% за минулий тиждень та ще на 30% у цей понеділок. Агентство Bloomberg порівнює нинішню ситуацію з великою кризою 2022 року.

Головним драйвером паніки стала воєнна ескалація на Близькому Сході, яка ставить під загрозу світову логістику та змушує інвесторів готуватися до реального дефіциту ресурсу.

Ціна газу в Європі на сьогодні: чому стався різкий стрибок

Зараз ринок перебуває у стані високої невизначеності. Якщо ще кілька тижнів тому ситуація здавалася стабільною, то сьогодні ціна газу в Європі закріпилася на рівні близько 64 євро за мегават-годину. Для порівняння, ф’ючерси на наступний місяць у Нідерландах (хаб TTF) зросли на 17% — до 62,56 євро.

Ця динаміка має загрозливий вигляд, оскільки Європа виходить із зими з виснаженими запасами у підземних сховищах. Тепер регіону доведеться вступати у жорстку конкуренцію з азійськими покупцями за обмежені обсяги зрідженого газу, що лише підігріває ціни на газ в Європі.

Яка ціна на газ в Європі та що прогнозують аналітики Goldman Sachs

Багато хто з експертів переконаний, що нинішнє здорожчання — це лише початок тривалої нестабільності. Аналітики дають невтішні прогнози: вони вже підвищили очікувану вартість на другий квартал до 63 євро за мегават-годину.

Це пов’язано з тим, що катарський завод Ras Laffan призупинив відвантаження палива. Якщо постачання LNG залишатимуться на нульовому рівні до кінця березня, ринок відчує реальний дефіцит пропозиції, що миттєво відіб’ється на споживчих тарифах.

Де в Європі найдорожчий газ, а хто купує паливо за найнижчими цінами

Географія цін на континенті залишається вкрай неоднорідною. Відповідь на питання, де в Європі найдорожчий газ, зазвичай стосується країн Центральної та Східної Європи, які мають обмежений доступ до терміналів зрідженого газу і сильно залежать від транзитних маршрутів.

Натомість де в Європі найдешевший газ, традиційно визначається близькістю до портової інфраструктури атлантичного узбережжя або наявністю довгострокових стабільних контрактів. Проте в умовах глобального іранського чинника навіть ці країни змушені переглядати свої енергетичні бюджети.

Ціна газу в Європі за 1000 кубів сьогодні: розрахунки в об’ємах

Для зручності розуміння ринку часто використовується перерахунок з енергетичних одиниць у звичні метри кубічні. Отже, ціна газу в Європі за 1000 кубів сьогодні становить приблизно 670–700 доларів (залежно від калорійності ресурсу та валютних коливань).

Енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт зазначає, що ціна газу в Європі за 1000 кубів може продовжувати зростати протягом наступних трьох місяців, поки не стабілізується логістика в Перській затоці. З огляду на те що зупинка виробництва в Катарі усуває надлишок пропозиції, енергетична стабільність ЄС зараз буквально висить на волосині, залежачи від кожної новини з Близького Сходу.

