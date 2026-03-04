Ціни на пальне на АЗС: скільки коштують бензин, дизель та газ сьогодні

Ранок 3 березня став для українських керманичів справжнім випробуванням на стресостійкість. Соціальні мережі буквально вибухнули від повідомлень про те, що літр пального подорожчав на 5–7 гривень лише за добу.

Хтось звинувачує світову кон’юнктуру, хтось — паніку, але факт залишається фактом: цифри на стелах змушують серйозно нервувати.

Дивлячись на оновлені прайси, у багатьох водіїв буквально очі розбігалися — цінники на заправках змінювалися чи не в режимі реального часу. Ми розібралися в цінах на пальне та підготували детальний розбір ситуації, щоб зрозуміти: це тимчасовий сплеск чи нова реальність.

Ціни на пальне: глобальне відлуння війни на Близькому Сході

Головним тригером нинішнього стрибка стала ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Нафтовий ринок — це нервова система світу, і коли в Ормузькій протоці, через яку проходить п’ята частина світової нафти, зупиняється рух танкерів, реакція миттєва.

Аналітики Reuters вже б’ють на сполох: рішення ОПЕК+ збільшити видобуток лише на 206 тис. барелів на добу — це крапля в морі, яка не врятує ринок від стрибка до 100 доларів за барель.

В Україні реакція була ланцюговою. Лише з 18 лютого мережа OKKO підняла вартість бензину та дизелю на 7 грн/л, WOG — на 5 грн/л, а KLO взагалі продемонструвала рекордний приріст у 9 грн/л.

Ціна на бензин: від бюджетних пропозицій до рекордних позначок

Наразі найвигідніша ціна на бензин А-95 зафіксована в мережі Укрнафта — 67,99 грн/л. Для порівняння: на заправках WOG цей же бензин (Євро) обійдеться у 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR — уже по 70,99 грн за літр.

Для тих, хто не звик економити на якості та обирає сотий бензин, ситуація ще гостріша. Преміальний бензин 100 на WOG коштує 78,99 грн, на ОККО (Pulls 100) та SOCAR (NANO 100) ціна сягнула позначки 80,99 грн за літр.

Читати на тему Ціна на бензин в Україні: скільки пальне коштує сьогодні та чи буде збільшення цін Чи вплине війна на Близькому Сході на ціни на пальне в Україні?

Яка ціна на дизельне пальне

Дизельне пальне, яке є основою для всієї комерційної логістики країни, також не залишилося осторонь тренду. На сьогодні найнижча ціна на дизель звичайного стандарту становить 67,99 грн за літр в мережі Укрнафта. Великі мережі, як-от OKKO та SOCAR, тримають планку на рівні 70,99 грн/л.

Ситуація з преміальним дизелем маэ такий вигляд:

ДП Pulls (OKKO) — 73,99 грн;

ДП Mustang (WOG) — 71,99 грн;

ДП NANO Extro (SOCAR) — 75,99 грн.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн зазначає, що головна загроза зараз — це паніка. За його словами, пального в країні вистачає і березень ми мали зустріти залитими бензином, проте емоційний фактор змушує мережі перестраховуватися.

— Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть прилипнути якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити. Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом за класикою — на 2-3 гривні. Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів сприймають як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів, — зазначив фахівець.

Ціни на пальне АЗС: детальний огляд по популярних мережах

Власники автомобілів з газобалонним обладнанням також відчули на собі зміну цінників. Хоча газ традиційно вважається найбільш стабільним сегментом, середня ціна на газ в Україні впевнено перетнула позначку у 40 гривень.

Найдешевше заправитися блакитним паливом можна на WOG та SOCAR — по 40,98 грн за літр. Укрнафта пропонує ресурс по 40,99 грн, а на ОККО вартість становить 41,99 грн за літр.

Підбиваючи підсумки цього бурхливого тижня, варто глянути на загальну картину в розрізі конкретних мереж. Важливо розуміти, що ціна на конкретній заправці може дещо відрізнятися від середньої через регіональну логістику.

Отже, актуальні ціни на пальне АЗС на сьогодні:

Мережа OKKO:

Бензин А-95 Євро — 70,99 грн;

Бензин Pulls 95 — 73,99 грн;

ДП Євро — 70,99 грн;

Газ — 41,99 грн.

Мережа WOG:

Бензин 95 Євро — 68,99 грн;

Бензин 95 (Mustang) — 71,99 грн;

Євро-5 — 68,99 грн;

Газ — 40,98 грн.

Мережа Укрнафта:

Бензин 95 — 67,99 грн;

Бензин 92 — 63,99 грн;

ДП — 67,99 грн;

Газ — 40,99 грн.

Мережа SOCAR:

Бензин А-95 — 70,99 грн;

ДП NANO — 70,99 грн;

Газ — 40,98 грн.

Як бачимо, ринок наразі перебуває у фазі перечікування. Фахівці радять не створювати штучний ажіотаж. Щойно геополітична напруга навколо Ірану спаде, ціни мають зменшитись, оскільки світових запасів нафти цілком достатньо для покриття попиту.

Раніше ми писали, чому Трамп напав на Іран — читай в матеріалі деталі конфлітку на Близькому Сході.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!